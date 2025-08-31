Crise familiale persistante : le retour du prince Harry à Londres peut-il apaiser les tensions royales ?

Harry revient à Londres pour une occasion très spéciale : la 20e cérémonie des WellChild Awards. Prévue pour le 8 septembre 2025, cette date marquera aussi les trois ans de la disparition de la reine Elizabeth II. Un contexte émouvant, un rendez-vous engagé… et une absence remarquée de Meghan Markle et des enfants.

Un engagement de longue date pour les enfants malades

Harry, ce n’est pas juste le prince un peu rebelle qu’on voit dans les tabloïds. Il est aussi depuis 17 ans le mécène de WellChild, une asso caritative qui soutient les enfants gravement malades et leurs familles au Royaume-Uni. Chaque année, il participe à la cérémonie pour remettre des prix à ces petits héros et à ceux qui les accompagnent au quotidien. C’est donc tout naturellement qu’il sera de retour à Londres le 8 septembre pour célébrer les 20 ans de l’événement.

Dans un communiqué, le duc de Sussex a d’ailleurs confié qu’il était « honoré » de revenir pour cette édition pas comme les autres. Il a aussi salué le courage et l’esprit des enfants et de leurs proches, qui l’inspirent à chaque fois. Spoiler : préparez les mouchoirs, il y aura sûrement un moment très touchant quand il remettra un prix à un enfant de 4 à 6 ans. Le genre de séquence pépite qui nous rappelle que derrière les paillettes, il y a encore du cœur.

Une date symbolique et chargée d’émotion

Mais le timing, lui, ne passe pas inaperçu. Le 8 septembre, c’est aussi le troisième anniversaire de la mort de la reine Elizabeth II. Une date forcément forte pour Harry, très proche de sa grand-mère jusqu’à la fin. Ce retour sur les terres britanniques pourrait être l’occasion de se recueillir, seul ou en petit comité, même si rien n’a été annoncé à ce sujet.

Et si on s’attendait à une réapparition publique de la monarchie « united » (façon finale de Koh-Lanta, quand tout le monde revient sourire aux lèvres), il ne faudrait peut-être pas trop espérer. Aucune rencontre avec le roi Charles III, ni avec le prince William, n’est prévue pour l’instant. Oui, oui, même dans le clan royal, les tensions familiales, ça clashe sévère.

Séjour en solo sans Meghan, Archie ni Lilibet

Pas de retrouvailles royales à l’horizon donc, et encore moins de virée familiale. Meghan Markle restera de l’autre côté de l’Atlantique avec leurs deux enfants, Archie et Lilibet. Une absence qui ne surprend pas vraiment, surtout depuis le Megxit et les révélations assez cash des Sussex dans leurs interviews.

Harry fera donc ce voyage en solo. Peut-être pour mieux se consacrer à son engagement auprès de WellChild, ou pour éviter de raviver les tensions en rajoutant une dose de drame médiatique. En tout cas, ce come-back express, sans frasques et avec un but bien précis, montre que malgré les dramas, il reste fidèle à ses causes.

Et si cette étape londonienne ne rime pas encore avec grand dégel familial, ça pourrait au moins ouvrir une porte. Après tout, dans les télé-réalités comme dans la vraie vie, il suffit parfois d’un moment symbolique pour que les choses évoluent. On se rappelle tous de la fameuse réconciliation surprise dans Les Cinquante, non ? Rien n’est jamais totalement figé… même chez les Windsor.

