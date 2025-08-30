Florent Pagny inquiet pour sa santé ? Sa maison en Bourgogne l’a aidé à se reconstruire

Florent Pagny délaisse les grands espaces de la Patagonie pour retrouver ses racines en Bourgogne. Avec son épouse Azucena, l’artiste a jeté son dévolu sur une ferme médiévale aussi impressionnante qu’énigmatique. Ce nouveau chapitre de sa vie, entre sédentarité, patrimoine et retour sur scène, promet d’être aussi intense qu’inattendu.

Un nouveau nid bourguignon chargé d’histoire

Fini les vastes étendues sauvages d’Amérique du Sud, direction Échevannes, un petit coin authentique de Bourgogne. C’est ici, dans sa région natale, que Florent Pagny a acquis la Ferme du Fossé, une demeure pas comme les autres, classée monument historique. On est loin du petit pavillon de banlieue : cette ancienne maison fortifiée avec douves a carrément servi de château… avant d’être détruite pendant les guerres de religion au XIVe siècle, puis reconstruite au XVIe. Rien que ça.

Ce lieu plein de mystères n’a pas tout de suite conquis Azucena, la femme de Florent, qui n’était pas ultra chaude à l’idée d’y vivre. Mais lors d’une deuxième visite, elle a ressenti des bonnes vibrations qui ont fini par la convaincre. Une sorte de crush immobilier version esprit des lieux. Et franchement, on la comprend vu le cadre.

Une atmosphère mystique et apaisante

C’est lors de son passage dans Sept à Huit, avec la journaliste Audrey Crespo-Mara, que le chanteur a ouvert les portes de cette enceinte majestueuse. Il y raconte son coup de cœur pour l’énergie qui s’en dégage. “Tu sens qu’il s’est passé des trucs ici. Et en même temps, t’as une paix absolue”, confie-t-il, visiblement touché par la magie du lieu.

À voir Envie de nature loin des projecteurs ? Les enfants de Florent Pagny révèlent leur refuge secret en Bourgogne

Éloigné de la frénésie médiatique, Florent Pagny semble trouver dans cette bâtisse l’endroit idéal pour se ressourcer. Une retraite qui pourrait en inspirer plus d’un, surtout après les années bien chargées qu’il a traversées, tant sur le plan personnel que professionnel.

Un come-back artistique très attendu

À 63 ans, le coach emblématique de The Voice s’apprête pourtant à renouer avec les projecteurs. Une grande tournée est d’ores et déjà dans les tuyaux pour 2026, et un nouvel album baptisé Grandeur nature sortira le 12 septembre. Et avec un titre pareil, on peut s’attendre à du lourd. Un mélange de déclaration d’amour à la vie, à la France et au retour à l’essentiel ? C’est bien possible !

Ce come-back musical, il le prépare avec passion après avoir surmonté une épreuve pas simple : son combat contre le cancer du poumon, annoncé en 2022. Et là, bonne nouvelle pour tous ses fans : Line Renaud a récemment affirmé que “Flo” était désormais guéri. Si ça vient d’elle, on y croit à 100 %.

Médecine douce et esprit nature : son approche de la santé

Plutôt que de s’obstiner avec des traitements invasifs sans résultats probants, Florent a préféré changer totalement d’approche. Fini l’immunothérapie, il opte désormais pour la médecine chinoise, les plantes et un mode de vie plus naturel. Un choix qui lui ressemble, en mode “on soigne le corps et l’âme à la cool, mais sérieusement quand même”.

À voir Tournée annulée pour Obispo : pourquoi son retour des Dix Commandements a échoué

Et bien sûr, il reste très suivi, parce que Florent Pagny, il fait les choses à fond ou pas du tout. Pas question de tout miser sur le thé au gingembre et l’encens, mais de trouver l’équilibre entre médecine moderne et méthodes alternatives. Un peu comme dans Love Island : faut savoir tester différentes vibes avant de trouver celle qui matche vraiment.

Entre la quiétude de son nouveau chez-lui, son retour dans les bacs et sa philosophie de vie plus en phase avec la nature, Florent Pagny vit une vraie renaissance. Et nous, on a hâte de voir la suite.