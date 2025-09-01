Doutes sur le succès de D’Eux ? Céline Dion dévoile la clé de sa collaboration avec Goldman

Céline Dion n’en finit pas de nous ouvrir son cœur. À l’approche des 30 ans de son mythique album francophone D’Eux, la star revient sur sa collaboration ultra marquante avec Jean-Jacques Goldman. M6 prévoit un documentaire événement pour dévoiler les coulisses de ce projet culte, et les révélations sont franchement touchantes.

Un duo artistique pas toujours fluide, mais ultra riche

Ce qu’on découvre dans ce nouveau reportage, c’est que l’alchimie entre Céline Dion et Jean-Jacques Goldman n’a pas été immédiate, genre Love Island première semaine : enthousiasme, mais pas sans petits clashs. Céline l’avoue elle-même, au moment de préparer l’album D’Eux, elle n’avait que deux semaines à consacrer à l’enregistrement. Pour Goldman, qui aime prendre son temps et fignoler chaque note, ça passait moyen.

Il était aussi particulièrement pointilleux sur certains tics vocaux de la diva : les fioritures, les r roulés, toutes ces petites marques de fabrique qui font le style Céline. Plutôt que de se vexer, la chanteuse a accueilli les critiques avec humilité. Elle confie même avoir été touchée par la façon directe mais chaleureuse dont Goldman la guidait, une méthode “à la fois autoritaire, mais avec une générosité incroyable”.

Un succès dingue, des titres devenus cultes

Quand on parle de D’Eux, on parle quand même de l’album francophone le plus vendu de l’histoire. Rien que ça. Plus de 10 millions d’exemplaires écoulés, et des tubes qu’on chante encore sous la douche genre “J’irai où tu iras” (team Céline ou team JJG ? Perso, je prends les deux).

Dans le docu, Céline évoque avec émotion l’enregistrement de certains morceaux très personnels, notamment ceux pensés avec son mari René. Elle considère cet album comme le plus abouti de sa carrière francophone, rien que ça. Et à l’écouter, ce n’était pas juste un carton commercial, c’était surtout une aventure humaine forte, une de celles qui marquent pour de bon.

Céline Dion et Jean-Jacques Goldman : des vibes de Secret Story ?

Ce qui fascine aussi, c’est la dynamique entre eux. Un peu comme dans une bonne saison de Secret Story : les personnalités très différentes, mais c’est justement ce qui crée l’étincelle. Lui, réservé et presque timide. Elle, extravertie et ultra expressive. Ce duo improbable a donné naissance à des chansons d’une sincérité folle.

D’ailleurs, dans un extrait touchant du documentaire à venir sur M6, Céline prend un moment pour remercier Jean-Jacques de l’avoir accueillie avec tant de bienveillance en France. Elle le dit sans détour : sans lui, sa carrière dans la francophonie n’aurait jamais été la même.

Pourquoi D’Eux reste une pépite incontournable

En résumé, D'Eux, c'est :

Un chef-d'œuvre signé Goldman à la plume, Céline à l'interprétation

Des titres encore cultes 30 ans plus tard

10 millions d'albums vendus, excusez du peu

Une relation artistique qui a dépassé les tensions du début

Et surtout, une amitié née dans les studios

À la voir parler de cette période, on sent que ce projet lui a vraiment laissé une empreinte profonde. Et entre nous, qui n’a jamais chanté “Pour que tu m’aimes encore” bien trop fort en soirée karaoké ou en voiture à fond la caisse ? Bref, D’Eux, c’est pépite, et ce doc sur M6 promet de nous replonger avec nostalgie (et quelques frissons garantis) dans cette époque dorée.