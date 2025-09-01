Christophe Beaugrand quitte Secret Story : voici pourquoi il revient à la radio dès septembre

Christophe Beaugrand tourne la page de Secret Story pour revenir à ses premiers amours : la radio. Après avoir brillamment animé la dernière saison estivale de l’émission culte, il annonce son départ pour se lancer dans une nouvelle aventure. À partir de septembre, cap sur M Radio avec un programme inédit et très personnel.

Un come-back radio plein de promesses

Eh oui, c’est officiel : Christophe Beaugrand quittera le fauteuil d’animateur de Secret Story, fraîchement relancée cet été, pour s’installer derrière un micro. Dès la rentrée, il animera tous les samedis matins de 10h à midi une nouvelle émission baptisée « Bienvenue chez Beaugrand » sur M Radio. Le concept ? Un tête-à-tête intimiste avec une star de la chanson française, entre confessions douces et anecdotes musicales. Un format cosy façon brunch du week-end, qui nous rappelle ces bons vieux rendez-vous radiophoniques qui donnent envie de traîner en pyjama.

Côté ambiance, on s’attend à un mix entre confidences et vibes chill comme dans « La Bande Originale » de Nagui. Bref, un moment pépite pour les amateurs de musique et les curieux du showbiz.

Il quitte Secret Story mais reste fidèle à TF1

Pas de panique pour les fans de Beaugrand à la télé : la radio, c’est pas un clap de fin pour le petit écran. L’animateur sera toujours bien présent sur TF1, notamment dans Bonjour, la matinale du vendredi où il signe déjà quelques apparitions. Mieux encore, il y tiendra désormais deux chroniques régulières. L’homme à la punchline facile et à l’humour affûté n’a donc pas dit son dernier mot côté image. Et franchement, on adore.

Après le reboot réussi de Secret Story, on sent que Christophe sait doser ses projets comme un bon chef de la com’ : du divertissement, un brin de nostalgie et beaucoup de proximité avec le public. Un peu comme la stratégie gagnante des candidats des Cinquante : savoir s’imposer sans tout rafler, rester là où ça compte.

La radio, une vieille histoire d’amour

Ce retour au micro, c’est finalement un joli retour aux sources pour Beaugrand qui, avant de devenir le chouchou de la télé, avait déjà fait ses preuves en radio. Il est passé par plusieurs grosses maisons :

Virgin Radio

RTL (on se souvient du 5 à 7 ou encore de Stop ou Encore)

où il posait déjà sa patte unique, mi-journaliste mi-showman.

C’est aussi un clin d’œil sympa à ses débuts dans le métier, à l’époque où Jean-Marc Morandini l’a révélé au grand public. Depuis, le mec a tracé sa route comme un boss, enchaînant les projets télé comme Secret Story, Ninja Warrior ou l’éphémère Confessions Intimes nouvelle génération. Bref, Christophe Beaugrand, c’est un peu le Kendji Girac de la télé : toujours là où on ne l’attend pas, mais toujours dans la bonne vibe.

Ces prochaines semaines, on peut donc s’attendre à un planning bien rempli pour l’animateur, avec une casquette radio bien vissée, un pied dans les studios télé et sûrement quelques surprises en coulisses. Vu son énergie, on sent que ça passe crème.