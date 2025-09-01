Mariage surprise d’Éric Antoine : les photos et le message qui confirment son union avec Gennifer Demey

Week-end love sous le soleil d’Aix-en-Provence pour deux visages bien connus de M6 ! Eric Antoine et Gennifer Demey se sont dit oui ce samedi 30 août 2025, lors d’une cérémonie civile pleine de douceur. L’union, très romantique, a été partagée avec leurs abonnés. Et forcément, on a tous eu un petit cœur qui fond.

Un mariage M6 en plein été

C’est l’amour à la télé… mais aussi dans la vraie vie ! Ce samedi 30 août, Eric Antoine, magicien et animateur star de M6, a épousé Gennifer Demey, présentatrice météo de la même chaîne, à Aix-en-Provence. Une cérémonie civile ensoleillée et pleine de tendresse, où les deux amoureux sont apparus tout sourire, ultra stylés pour l’occasion. Gennifer portait une robe bustier chic et romantique, pendant qu’Eric optait pour un costume d’été clair, parfait pour la météo provençale.

Les deux tourtereaux ont bien sûr partagé ce joli moment avec leurs fans sur Instagram, façon “nous deux pour la vie”. Il faut dire qu’ils n’ont jamais caché leur coup de foudre express, né d’une amitié au fil des tournages sur M6… et qui a très vite tourné en passion.

Karine Le Marchand, en mode BFF de mariage

Parmi les invités, une figure bien connue des téléspectateurs : Karine Le Marchand, elle aussi grande habituée du prime du jeudi sur M6. La présentatrice de L’Amour est dans le pré (et collègue d’Eric dans La France a un incroyable talent) a immortalisé le grand moment du “oui” avec son portable, directement depuis les bancs de la mairie.

Côté coulisses, pas d’hôtel bling-bling, Karine a profité de son mas voisin pour jouer les copines présentes. Pas besoin de se casser la tête pour les noces, tout le monde est à domicile — ça passe crème !

Un nouveau départ pour Eric Antoine

Ce mariage marque un tournant pour Eric Antoine, papa de deux garçons nés de sa précédente relation avec Calista Sinclair. En mars dernier, il avait évoqué dans une interview sa belle histoire avec Gennifer, un amour “né d’une amitié et devenu fou”, comme dans un scénario de Secret Story.

D’ailleurs, le magicien avait avoué avec humour qu’à force de bosser sur M6, c’était carrément la seule manière de rencontrer quelqu’un. Résultat : mission love réussie. Aujourd’hui plus unis que jamais, Eric et Gennifer tournent ensemble une nouvelle page, entre météo et tours de magie.

Et maintenant ? On leur souhaite plein de bonheur, des câlins en backstage et des éclats de rire devant les bulletins météo.

