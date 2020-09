Adama Traoré : son cousin Mahamadou Fofana se noie et meurt en tentant d’échapper à la police !

View this post on Instagram

🔴 Communiqué Vérité Pour Mahamadou Le premier article sur la mort de notre frère le qualifie de "voleur de moto". L'information principale est qu'un homme est mort, aucune enquête n'a été faite sur ces prétendus vols de motos mais le journaliste du Parisien, Julien Constant, a décidé de ne pas considérer notre frère comme un homme décédé devant être traité avec dignité en préférant le qualifier de délinquant qui vole des motos. Ce choix n'est pas neutre car cette allégation va être reprise par tous les médias, qui agissent souvent comme des moutons dans les premières heures d'un fait divers. Nous sommes choqués du traitement de l'information de la mort de notre frère et envisageons un rassemblement massif au siège du journal Le Parisien afin que Julien Constant nous explique pour quelle raison il préfère qualifier notre frère de "voleur de moto" plutôt que de le traiter comme un homme, qui est malheureusement décédé il y a quelques heures dans des circonstances troubles. @leparisien