Adèle de nouveau en couple : on vous dévoile tous les détails !

Apparemment ça a l’air de chauffer entre Adèle et Skepta ! Un “ami” proche de la chanteuse a d’ailleurs évoqué leur relation au magazine People. Et surprise ! Les deux artistes qui faisaient l’objet de nombreuses rumeurs depuis plus d’un an seraient donc bien ensemble !

Adele et Simon : un divorce a (presque) 180 millions de dollars

En avril 2019, l’emblématique chanteuse de Someone like You (2011) officialisait sa rupture avec son ex-mari Simon Konechi.

Ensemble depuis 7 ans, et parent d’un petit Angelo, les deux ex-époux ont tenu à rester en bon terme suite à leur divorce et ont également souhaité ménager leur vie privée.

La chanteuse avait notamment exprimé le souhait que les termes du contrat de divorce ne soient pas divulgués au grand public en déposant une demande de confidentialité devant le juge de Los Angeles qui était alors en charge du divorce.

Un proche avait alors témoigné à la faveur de cette volonté de discrétion : « Les divorces à Hollywood peuvent durer des années et devenir extrêmement laids. Adèle et Simon ne veulent clairement pas cela. Ils sont tous les deux déterminés à garder les détails aussi confidentiels que possible pour le bien de leur fils. Ils essaient de régler leurs problèmes. »

Pour la chanteuse de 31 ans, ce divorce était le résultat de « différends irréconciliables ». mais heureusement pour elle, les deux ex-époux n’avaient pas signé de contrat de mariage les obligeant à diviser et à partager leur fortune combinée (estimée tout de même à 180 millions de dollars).

Une romance, qui s’est donc terminée “en bon terme” pour les deux parents.

Adèle a retrouvé l’amour

Quelques mois après son divorce et depuis plus d’un an les rumeurs d’une relation secrète entre la chanteuse et un certain rappeur londoniens ont commencé à fuser. Un proche d’Adèle s’est même octroyé récemment le droit de révéler à la presse que la rumeur était fondée et que cette relation avançait dans le bon sens…

Pour cet “ami” de la diva, Adèle serait donc bien en couple avec Skepta : « Ça chauffe ! Ils ont les mêmes fréquentations à Londres, et elle s’amuse« .

Apparemment les deux artistes partagent de nombreux points communs : ils ont tous les deux grandis dans le même quartier de Tottenham dans la capitale londonienne et sont également tous deux parents d’un enfant en bas âge issu d’une précédente relation.

Le rappeur serait donc papa d’une petite fille née en 2018, mais on ignore l’identité de la maman. Ce que l’on sait par contre, c’est que Skepta aurait eu une relation avec un top modèle international, Naomi Campbell.

Adèle s’est transformée !

Cette rumeur de romance aujourd’hui officialisée dans la presse people avait d’ailleurs été la première, suite au divorce de la chanteuse qui s’était terminée en avril dernier.

Cette séparation officielle avait d’ailleurs signé le début de la transformation physique de la chanteuse qui, entre les séances de sport intenses et les régimes draconiens, avait perdu près de 45 kilos.

Celle qui se cachait avant derrière des robes amples n’a plus honte de ses formes et n’hésite pas à les monter dans des tenus près du corps. Adèle est aujourd’hui une nouvelle femme, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est rayonnante.

Et entre son nouveau corps, son récent statut de célibataire, son talent et son charisme, il était évident que la chanteuse allait rebondir et retrouver l’amour rapidement !

Il ne reste plus qu’à attendre que la chanteuse et le rappeur officialisent leur relation dans un post Instagram dont seules les stars de cette envergure ont le secret !