Adèle : La chanteuse a perdu énormément de poids, un cliché d’elle en bikini fait le buzz sur la toile !

Adèle est une toute nouvelle femme aujourd’hui. Plus épanouie que jamais, elle est devenue la coqueluche des réseaux sociaux. La jeune maman attire les regards depuis qu’elle a perdu près de 45 kilos. Un fait que beaucoup de ses fans ont encore du mal à croire. Si elle s’était déjà précédemment présentée sur les médias sociaux, elle n’a pas encore fait d’apparition publique. Ce samedi 24 octobre, elle présentera la célèbre émission Saturday Night Live et ses fans sont déjà en alerte. Cependant, une chose est certaine : c’est que la jeune maman prend cette nouvelle responsabilité très au sérieux. C’est ce que prouve la photo qu’elle a partagée sur son compte Instagram. Une photo qui fait déjà le tour des réseaux sociaux depuis quelque temps.

Un retour de la chanteuse ?

La carrière d’Adèle a connu un succès des plus fous, mais voici déjà cinq années qu’elle n’a plus fait d’apparition ni sorti d’album. Même si les fans désirent la voir sous les feux des projecteurs à nouveau, la jeune femme n’a pas voulu se précipiter dans un nouveau projet musical. Pourtant, son prochain rôle de présentatrice suscite de nombreuses interrogations dans le rang de sa communauté de fans.

Ces derniers se demandent si cette nouvelle apparition signe son retour sur les scènes musicales. Si c’est le cas, il y aura certainement de quoi attirer des millions de regards. Quelle surprise nous prépare la chanteuse ? Il faut dire que rien n’a filtré de l’émission qu’elle présentera et sa nouvelle apparence physique fait déjà des vagues. Certains fans s’attendent même à ce qu’elle annonce la sortie d’un prochain single ou d’un album.

La photo qui rend fous ses fans

La chanteuse travaille très dur pour assumer cette nouvelle responsabilité, et avec ce que l’on sait actuellement, nul doute qu’elle sera à la hauteur de cette tâche. La jeune femme a d’ailleurs posté une photo sur son compte Instagram le jeudi dernier. Ce cliché a étonné ses 39 millions d’abonnés. La jeune maman apparaît plus sublime que jamais.

Sur le fameux cliché, elle était assise à une table, vêtue d’une chemise et d’un pantalon jeans, masque de protection au visage et avait l’air très concentré sur une fiche qu’elle tenait dans sa main. Le détail qui n’a pas échappé à ses fans est sans doute, sa nouvelle silhouette qui continue de faire le buzz. L’interprète de Hello est le centre de toutes les attentions et il y a bien de quoi l’être avec ses 45 kg de perdu.

Terrifiée et excitée pour ce rôle

Ce rôle de présentatrice est sans doute un défi pour la jeune maman. Lorsqu’elle a annoncé qu’elle sera à la tête du Saturday Night Live, Adèle avait également parlé de ses impressions, qui se sont révélées étonnamment contradictoires. La star affirme qu’elle est en même temps excitée et terrifiée de faire cette nouvelle expérience.

« Je vais être seule alors il faut que je me retrousse les manches » avait-elle écrit, et c’est bien ce qu’elle est en train de faire. Adèle a ensuite déclaré qu’il y a presque 12 ans jour pour jour, elle apparaissait pour la première fois dans l’émission. On se demande bien ce qu’elle prépare.