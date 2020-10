Adil Rami : Le footballeur fait des révélations chocs sur son passé avec Pamela Anderson !

Le 15 octobre dernier paraissait Autopsie, le livre autobiographique du footballeur Adil Rami. Il y a raconté ses débuts en tant que footballeur, ses amours et ses déboires. Ce serait un excellent moyen pour les fans du champion du monde de découvrir ce qui se cache dans les coulisses de sa vie et dans le monde du football en général. Toutefois, une raison particulière attire l’attention de la communauté de ses fans. Il s’agit des détails de sa vie avec l’actrice Pamela Anderson. Le footballeur avait même dévoilé quelques feuilles de son livre et ses impressions sur la personne de son ex-compagne sont loin d’être flatteuses. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adil Rami (@adilrami) le 13 Oct. 2020 à 10 :42 PDT

Il évoque sa rupture avec l’actrice

Si Adil Rami a évoqué son passé avec nostalgie, ce ne fut pas le cas lorsqu’il a voulu parler de sa rupture avec Pamela Anderson. Le footballeur semblait plutôt en colère. Après deux années de relation, l’actrice de la célèbre série Alerte à Malibu avait accusé le jeune homme de violence conjugale. Des accusations qui avaient créé un véritable scandale dans les médias, mais qui n’ont pas donné lieu à des poursuites judiciaires. À l’époque, Adil Rami avait préféré répondre par le silence.

Dans son livre, le footballeur révèle qu’il était très tenté de salir la réputation de son ex-compagne en dévoilant des images de leur intimité. Pourtant, il a résisté à l’envie de balancer tous ces détails qui auraient pu être suivis d’un véritable Bad buzz. « Je pourrais la jouer sale, assumer le carnage puisqu’elle a mis ma famille dans la tempête ». Adil Rami affirmait qu’il aurait pu balancer les SMS, les mails ou les vidéos de leurs ébats intimes. Cela aurait certainement détruit la réputation de Pamela Anderson.

Les coulisses de sa vie de footballeur

Dans son autobiographie, Adil Rami a également parlé des retombées de son succès en tant que footballeur. Dès ses débuts, le champion du monde révèle avoir été sollicité à maintes reprises, notamment dans le milieu nocturne. Il a évoqué ses virées en boîte de nuit, ses sorties avec les filles. « J’ai plus de succès que Brad Pitt et George Clooney, réunis », avait-il confié dans son bouquin.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adil Rami (@adilrami) le 4 Août 2020 à 3 :28 PDT

L’ex de Pamela Anderson a également parlé de l’affaire Zahia qui a fait de grandes vagues il y a quelques années. Alors que les noms de plusieurs joueurs ont été cités, Adil Rami affirme dans son bouquin qu’il ne s’était jamais intéressé à elle. Même s’il avait l’habitude de la croiser lors de ses virées, il n’a jamais voulu tenir une conversation avec l’adolescente qu’elle était à l’époque.

Qui est Adil Rami ?

Né le 27 décembre 1985, Adil Rami est un footballeur français. Il est connu des amoureux du football, notamment avec sa participation à l’Euro 2016 dans l’équipe nationale française. Il a fait ses débuts dans le monde du foot dès son jeune âge et s’est fait remarquer par Lille OSC dont il intègre l’équipe en 2006.

Avec ses belles performances, il devient rapidement un footballeur professionnel sans avoir été dans un centre de formation. Il signe ensuite au Zénith Saint-Pétersbourg en 2009 avant d’intégrer le club Valence FC, deux ans plus tard. Avec l’équipe de France, Adil Rami a remporté la coupe du monde en 2018. Il est également père de jumeaux : Zayn et Madi, nés le 7 septembre 2016.