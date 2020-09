Adil Rami : le joueur fait des révélations fracassantes en accusant un joueur de l’OM de racisme !

Cette fois, c’est le joueur Adil Rami qui fait des déclarations étonnantes.

Le défenseur international français champion du monde 2018, Adil Rami, a fait des révélations choquantes sur son passé. C’est sur son compte Instagram que l’ex-compagnon de Pamela Anderson a affirmé avoir été victime d’insultes racistes de la part d’un joueur de l’Olympique de Marseille. D’après ses propos, on comprend que ces événements seraient survenus à ses débuts en ligue 1 avec le LOSC en 2007. Les déclarations du joueur ont choqué la majorité de ses fans qui se sont interrogés sur l’identité de la personne ayant tenu de tels propos. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Des déclarations choquantes

Alors que le défenseur français prévoit sortir une autobiographie le 15 octobre prochain, ses fans ont été choqués par les révélations qu’il a faites sur sa story Instagram. Le joueur d’origine marocaine explique à ses followers qu’à ses débuts avec le LOSC, il était encore tout jeune. C’est à cette époque qu’un des joueurs de l’Olympique de Marseille avait tenu des propos très racistes envers sa personne.

Ce dernier l’a traité de « sale arabe » en insistant deux ou trois fois sur les mêmes mots. Adil Rami affirme qu’il était assez insouciant à cette époque et c’est peut-être ce qui a sauvé la carrière du joueur en question. Suite aux déclarations du défenseur, il était normal que ses followers se demandent de qui il s’agissait. Cependant, Adil Rami n’a pas donné son nom, peut-être pour se prémunir d’éventuelles poursuites pour diffamation. Il a toutefois prévenu qu’il le révélera bientôt.

Comme on pouvait s’y attendre, les déclarations du défenseur ont fait l’effet d’un véritable coup de tonnerre et suscité des réactions de part et d’autre. Il est actuellement la cible de certains supporters de l’Olympique de Marseille qui affirment qu’il n’y avait pas de racisme au sein de l’équipe de l’OM et que le joueur serait en train de mentir juste par rancune.

Pour le moment, personne ne sait encore par quel moyen l’international français donnera le nom de son ancien détracteur. Peut-être le mentionnera-t-il dans l’autobiographie qu’il prépare avec Géraldine Maillet. Dans ce livre, il racontera sa carrière tumultueuse, mais aussi les différentes périodes difficiles qu’il a traversées ses dernières années, notamment avec son licenciement du club marseillais et sa relation compliquée avec la mannequin Pamela Anderson.

Adil Rami, précédemment accusé de racisme !

Si l’international français accuse une personne aujourd’hui, on se souvient que quelques mois plus tôt lui-même avait été pointé du doigt après son passage dans l’émission culinaire de Cyril Lignac. En effet, en faisant son entrée dans Tous en cuisine, Adil Rami a salué les deux animateurs en imitant l’accent asiatique. Cela lui a valu une multitude d’accusations de racisme de la part de plusieurs internautes. À ces différentes critiques, le joueur a répondu via sa page Instagram.

Le champion de la coupe du monde 2018 a expliqué comment il a participé à l’émission sur M6 avec le chef cuisinier Cyril Lignac. Il a affirmé que les choses se sont bien déroulées. Cependant le détail qui l’aurait choqué fut le moment où un internaute était venu lui prêter un caractère raciste. À cela, le joueur n’est certainement pas resté impassible et a mis les choses au clair. Adil Rami a rappelé ses origines marocaines et celle de ses enfants qui sont vietnamiens. Il affirme être en toute liberté de choisir l’accent qu’il veut. Pour lui, ce n’était rien d’autre que de l’humour.