Adoptez l’un de ces looks de pluie pour être fashion pour toutes les occasions !

Nous avons généralement des looks qui sont proposés en fonction des saisons et des tendances, mais, lorsqu’il pleut, il est difficile d’être fashion. C’est finalement comme à la montagne, ce sont les vêtements les plus pratiques qui sont sélectionnés. Pour affronter le froid et la pluie, il y a donc des associations à envisager. Si vous ne connaissez pas les looks de pluie, n’hésitez pas à découvrir notre article, car vous pourrez sans doute découvrir quelques pièces sympathiques pour alimenter votre dressing.

Quelles sont les pièces à envisager pour ce look de pluie ?

Bien sûr, vous devez vous protéger des averses, mais sans, toutefois, tirer un trait sur votre passion pour la mode. Les créateurs ont donc développé des pièces spécifiques pour mettre en avant votre silhouette tout en vous protégeant de la pluie. Ce sera bien sûr le cas avec un imper qui reste la valeur sûre pendant l’automne et l’hiver.

Pour accessoiriser votre tenue, vous pourrez opter pour un chapeau de pluie, il remplace le parapluie et même le bonnet .

. Le manteau ciré est aussi une pièce maîtresse de tous les dressings, il faut choisir des couleurs en adéquation avec votre tenue.

Le marron et le vert sont d’ailleurs à la mode, mais optez plutôt pour une teinte sombre pour le reste de la tenue.

Si autrefois l’imper était classique, il est désormais moderne et vous pouvez dénicher une pièce bleue qui sera parfaite avec une tenue blanche.

Le blouson avec la fausse fourrure a toujours une place de choix dans votre garde-robe au même titre que les bottes de pluie.

Ces chaussures sont tellement appréciées qu’elles sont portées même lorsque la pluie n’est pas au rendez-vous. Elles ont l’avantage d’être confortables, mais également stylées si vous choisissez des modèles colorés avec des motifs. Vous pouvez d’ailleurs jongler avec toutes les tendances puisque l’oversize est toujours au rendez-vous sur le marché de la mode. Optez pour un look de pluie en profitant d’une coupe assez ample pour un pantalon ou un blouson.

L’imper XXL est donc très apprécié qu’il soit coloré ou transparent. Si vous ne souhaitez pas porter des bottes, les chaussures avec des talons et imperméables seront également prisées.

Une idée simple pour votre look de pluie

Vous savez désormais que certaines pièces sont à la mode, mais vous ne savez pas forcément les associer entre elles. Je vous propose alors un look très simple qui permet de profiter de la mode dédiée à la pluie et de la tendance XXL. Vous pouvez choisir un jean Boyfriend ou une coupe Mom puisque celle-ci rencontre un vif succès. Vous savez sans doute que les coupes amples avec le baggy reviennent en force sur le marché. Associez votre pantalon à une chemise blanche assez cintrée, c’est la pièce élégante.

En termes de chaussures, vous pouvez choisir des bottines plates et imperméables pour avoir les pieds au sec. Les bottes de pluie ont la cote, c’est aussi le cas pour les boots avec un talon. L’ensemble peut être sublimé avec un imper marron et long, il arrive généralement en dessous des genoux. Vous avez deux coupes qui sont possibles. Soit vous optez pour une taille cintrée surtout si votre pantalon est déjà assez large, soit vous choisissez une version plutôt ample si votre jean est cintré. Bien sûr, les bijoux auront une place de choix pour ce look de pluie sans, toutefois, le surcharger et vous pourrez enfin porter un chapeau de pluie.