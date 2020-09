Adrien (Koh-Lanta) éliminé : réputé trop stratège, il s’est fait prendre à son propre jeu !

View this post on Instagram

Fin de l'aventure pour moi ! Quelle déception de voir ma torche s'éteindre si tôt ! Je n'ai pas su convaincre et je n'ai pas su fédérer cette alliance de 5 qui m'aurait permis de contrôler mon destin. Je me suis beaucoup trompé sur ce camp rouge et la sanction est sans appel ! Bravo aux aventuriers rouges qui m'ont bien mené en bateau ! J'ai mal joué sur ce coup mais je suis fière d'avoir joué à fond dès le premier jour! J'ai pris énormément de plaisir tout au long de mon aventure et je pense que ca c'est vu à l'ecran ! J'avais pour ambition de faire évoluer les mentalités sur cette aventure qui nous passionne depuis 20 ans! De valoriser une vison stratégique assumée, décomplexée et drôle. Jouer sérieusement mais sans me prendre au sérieux, c'était ma devise. Je sais que je n'ai pas suffisamment réussi et de vous avoir déçu c'est ce qui me rend le plus triste au final…mais les stratèges auront leur revanche dans cette saison ou dans une autre ! Nous reviendrons ! Que le plus méritant (ou pas) gagne ! 🌠 @kohlantatf1 @tf1 @alp_fr #merci