Affaire Benjamin Griveaux : découvrez ce nouveau rebondissement qui pourrait tout changer !

En effet, Benjamin Griveaux est un homme politique et militant du parti socialiste. L’ancien collaborateur de Dominique Strauss-Kahn a exercé plusieurs mandats en Saône-et-Loire.

Un scandale qui a causé le retrait de la candidature de Benjamin Griveaux aux élections municipales de Paris

La carrière de l’homme politique a pris un coup ces deux dernières années alors qu’il est accusé d’avoir publié une vidéo impudique. Cette situation survient pendant la période des élections municipales à Paris. En effet, en mai 2018, l’ex-collaborateur de Dominique Strauss-Kahn occupait la fonction de porte-parole du gouvernement et c’est à cette période qu’il aurait envoyé une vidéo présentant ses parties intimes à Alexandra de Taddeo. Quelque temps après, il s’est avéré que ces vidéos auraient été plutôt publiées par un activiste russe, le dénommé Piotr Pavlenski et compagnon d’Alexandra de Taddeo. Alors qu’il est désigné comme celui qui aurait fait ce sale boulot, cet activiste ne compte pas lâcher l’affaire si facilement.

Une affaire suivie par la justice

C’était le 14 février que l’homme politique Benjamin Griveaux renonçait à sa candidature aux élections municipales de Paris. Bien avant cette annonce, l’homme de 42 ans avait revu une série de vidéos embarrassantes sur le web bien qu’il n’était pas directement identifié. Il s’agissait des contenus montrant un homme se masturber. Quelque temps après, le jeune activiste de 36 ans avait revendiqué la publication de ces vidéos malsaines du mari de Julia Minkowski. Face à cette situation, le candidat LREM s’est vu remplacé par Agnès Buzyn.

Cet homme qui s’était présenté comme un artiste fut interpellé le 15 février par les forces de l’ordre et mis en examen 3 jours plus tard en compagnie d’Alexandra de Taddeo, qui est une ancienne compagne de Benjamin Griveaux. L’activiste se confiait auprès de Libération où il accusait l’homme politique de ne pas être honnête. Il estimait que le mari de Julia fonde son idéologie politique sur les valeurs familiales prenant toujours exemple sur sa femme et ses enfants sans pourtant refléter ce qu’il dit. Depuis ce temps, l’affaire suit son coup mais il y a eu rebondissement ce lundi 10 août 2020.

Piotr Pavlenski : sa mise en examen bientôt annulée ?

Piotr Pavlenski est bien le jeune activiste qui avait revendiqué la mise en ligne de ce contenu malsain. Ce lundi, la compagne d’Alexandra de Taddeo exige l’annulation de sa garde à vue. L’un de ses avocats affirme que le fait pour Piotr Pavlenski de n’avoir pas été assisté d’un avocat de son choix pendant sa garde à vue l’a privé de pouvoir apporter des réponses aux différentes auditions qu’il a passées. Il faut rappeler que ses deux avocats ont ainsi engagé une requête en nullité qu’ils auraient déposée devant la chambre de l’instruction de la capitale française, depuis le 30 juillet.

Après son interpellation, l’homme qui se présente comme un artiste et dissident russe, s’était vu refuser un avocat de son choix. En effet, il souhaitait se faire défendre par Juan Branco or le parquet de son côté avait estimé qu’un possible conflit d’intérêts pouvait avoir lieu car il était lui aussi cité dans cette affaire. C’est sur cet argument que les avocats de l’activiste s’appuient pour espérer une probable annulation de sa garde à vue. Si cette requête est prise en compte, cela entrainera directement l’annulation de sa mise en examen.

C’est une affaire qui reste à suivre ce d’autant plus que la justice ne s’est pas encore prononcée sur la requête qui a été déposée par les avocats de cet artiste russe. Alors qu’une bataille judiciaire est lancée contre le compagnon d’Alexandra de Taddeo, il n’entend pas se laisser faire. L’homme de 36 ans, soutenu par ses avocats, dénonce une violation des droits de la défense. Si la justice penche en sa faveur, le jeune homme pourrait voir sa mise en examen annulée.