Affaire conclue : 1 acheteur connu de l’émission enlève tous ses vêtements sur Instagram !

L’émission s’offre alors une petite visibilité sympathique grâce à cette vidéo qui fait le tour du Web. Ce n’est pas la première fois qu’un tel problème est identifié, le confinement semble faire tourner les têtes.

Une personne en tenue d’Adam et le buzz prend de l’ampleur

Vous suivez peut-être quelques stars sur les réseaux sociaux puisqu’ils sont désormais au coeur du quotidien des Français. Alors que les émissions sont de plus en plus déprogrammées, les animateurs et autres acteurs ou chanteurs se donnent rendez-vous sur des Live Instagram qui connaissent un certain succès. Ary Abittan a été au coeur d’une expérience peu réjouissante, car en plein Live, il a montré involontairement les attributs de sa femme. Le visage de l’humoriste était tellement blanc qu’il pouvait être confondu avec un cachet d’aspirine.

Les corps suscitent donc toujours autant d’engouement et l’émission Affaire conclue se retrouve au coeur d’un buzz .

. C’est Stéphane Vandandhenhoven qui a été vu sans ses vêtements sur le Web pour le plus grand bonheur des abonnés.

Il est alors sur un fauteuil en osier et il répond sans aucune difficulté à toutes les questions des internautes.

L’acheteur avait tout de même rapidement donné le ton en précisant qu’il se dévoilerait dans une vidéo.

Certains ont pensé qu’il allait peut-être se dévoiler sans aucune retenue, les internautes étaient loin d’imaginer qu’il serait réellement en tenue d’Adam.

L’acheteur critiqué et traité de fou !

L’une de ses collègues a également assisté à son Live et elle n’a pas hésité à pointer du doigt son comportement. En effet, Caroline Margeridon a précisé qu’il était fou de se dévoiler de la sorte. Les commentaires ont rapidement fusé et Stéphane a été le centre du monde l’espace de quelques minutes. Il a donc répondu à toutes les questions sans aucun vêtement, il avait seulement un col de renard argenté alors qu’il était assis sur un fauteuil en osier. Pour attirer le regard, cette technique est souvent la meilleure solution. Si certains internautes ont apprécié, d’autres ont pu rire, mais quelques-uns n’ont pas été très heureux de le découvrir de la sorte.

Il faut toutefois noter que Stéphane n’a pas dévoilé son anatomie, il était vêtu d’un col qui pouvait recouvrir le haut de son corps ainsi que les parties qu’il ne souhaitait pas dévoiler. En effet, les Live sur Instagram suscitent un vrai engouement, mais la censure est aussi présente. Les internautes qui sont sans vêtements ou si les photos sont trop osées, elles font souvent l’objet d’une dénonciation. Les équipes compétentes sont alors contraintes de les supprimer et si les mesures se répètent, le compte peut également être suspendu. Dans tous les cas, Affaire conclue s’offre un petit buzz et il faut savoir que l’émission est toujours diffusée malgré le confinement. En effet, Sophie Davant sera chez elle au même titre que les acheteurs, les acquisitions seront alors effectuées à distance. En espérant que Stéphane ait pu trouver quelques vêtements.