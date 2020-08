Affaire conclue : le nouvel acheteur François-Xavier Renou est un ancien candidat de Koh-Lanta !

Connu pour avoir participé à l’émission télévisée « Koh-Lanta » sur TF1, c’est sur France 2 que nous verrons dorénavant François-Xavier Renou. Ce dernier a intégré l’équipe des acheteurs de l’émission « Affaire Conclue », présentée par la charmante Sophie Davant.

Qui est François-Xavier Renou ?

C’est pour sa 2e saison que le célèbre programme de TF1 a accueilli François-Xavier Renou, en tant que candidat dans l’aventure télévisée Koh-Lanta. Aujourd’hui, ce dernier revient à la télévision française, pas en tant que candidat d’un jeu, mais plutôt en tant qu’acheteur dans le programme de France 2, Affaire Conclue.

Avant toute chose, sachez que le 31 août 2020, les fans de Koh-Lanta pourront regarder le 1er épisode de leur jeu favori. Pour ceux qui ont une grande mémoire, c’est en 2002 que François-Xavier Renou avait participé à l’émission. Il était alors âgé de 24 ans, et exerçait le métier de joaillier. Même s’il n’avait pas remporté la victoire à la fin, François-Xavier Renou a quand même pu tenir pendant 30 jours dans l’aventure, qui s’est déroulée cette année-là au Costa Rica. Quant à la victoire, elle était revenue à Amel, qui avait gagné les 100 000 euros.

François-Xavier Renou s’est essayé à plusieurs métiers, avant de devenir acheteur. C’est ainsi qu’après avoir joué les aventuriers sur TF1, il est devenu un chanteur interprète. Son succès dans ce domaine, il l’a surtout connu en Asie où il était devenu une véritable star. François-Xavier Renou reprenait les tubes du chanteur français Claude François, et il n’hésitait pas à se grimer en son idole sur certaines de ses vidéos. Son nom de scène était Fransoa Paname, ou encore Fransoa Superstar.

Nouvelle recrue parmi les acheteurs d’Affaire conclue…

Aventurier, chanteur, puis finalement marchand et acheteur… François-Xavier Renou est une personnalité dans son domaine, et il achète pour des galeries asiatiques. Concernant son actualité, c’est donc sur France 2 que l’on verra dorénavant François-Xavier Renou. Il rejoint ses collègues acheteurs sur France 2, pour dénicher et acheter des objets insolites et rares.

Ce mercredi 19 août 2020, les fans de l’émission Affaire Conclue ont pu faire la connaissance de François-Xavier Renou, pour qui c’était une première sur ladite émission. Ce dernier s’est présenté, en précisant qu’il voyageait beaucoup à l’étranger, où d’ailleurs il vit une bonne moitié de l’année. On sait maintenant, rappelons-le, qu’il vit surtout en Asie, précisément en Indonésie.

François-Xavier Renou est un acheteur qui approvisionne plusieurs galeries du continent asiatique, et il est également un expert dans la customisation des articles. Ainsi d’après lui, il est tout aussi bien artiste qu’acheteur.

Si Sophie Davant, l’animatrice de l’émission a trouvé que François-Xavier Renou était un adversaire redoutable pour ses collègues acheteurs, ces derniers n’ont pas eu l’air intimidé pour le moins du monde.

D’ailleurs, le nouveau concurrent de François-Xavier Renou, Julien Cohen, n’a pas hésité à taquiner le nouveau venu, qui a dû se mettre dans l’ambiance. Ainsi d’après Julien Cohen, le seul talent de François-Xavier Renou, est la transformation des objets, mais surtout : « … il se ‘transforme’ un peu lui-même aussi ! » Pour prouver ses dires quant à la transformation de François-Xavier Renou, Julien n’a pas hésité à dévoiler une vidéo de ce dernier. Dans cette vidéo, on pouvait voir François-Xavier Renou habillé dans un style punk, et qui chantait « Ça plane pour moi », une chanson de Plastic Bertrand !

On espère pour François-Xavier Renou que son intégration dans l’équipe des acheteurs d’Affaire Conclue se passera bien, et que les téléspectateurs de l’émission seront conquis également… de toute façon, on en doute pas une seule seconde !