Affaire conclue : Pierre-Jean Chalençon prend une belle revanche face à Alexandra Morel !

Au final, c’est Pierre-Jean Chalençon qui a remporté la belle bataille du jour.

Alexandra Morel : la montre lui glisse des mains

Lundi dernier, dans Affaire conclue, Alexandra Morel est portée favorite pour acquérir l’objet star du jour. En l’absence de Caroline Pons et de Julien Cohen, la collectionneuse de montre pensait avoir le champ libre pour remporter les enchères. Cette fois-ci, l’objet de convoitise était justement, une montre à gousset qui date de l’époque royale. Mais c’était sans compter sur la concurrence.

Pascal est donc entré dans la salle des ventes avec le bijou expertisé à 1000 euros par Jérôme Duvillard. Très vite, Pierre-Jean Chalençon a doublé la mise et a monté les enchères à 2000 euros. Le collectionneur de 50 ans ne s’arrête pas là en faisant grimper le prix de la montre à 3000 euros. Ne pouvant pas surenchérir, Alexandra Morel a fait grise mine, n’ayant pas pu rapatrier le bijou.

Une émission à succès, une notoriété pour les acheteurs

Depuis 2007, Affaire conclue cartonne grâce à son concept original. Présentée par l’animatrice vedette Sophie Davant, des experts seront chargés d’accompagner les vendeurs du jour tout au long des étapes susceptibles de les mener à la vente.

Jarre, éventail en nacre, dessin de René Gontran Ranson, montre à coq et lundi dernier, la montre à gousset de l’époque royale, sont quelques-uns des objets proposés dans l’émission.

Si Affaire conclue est un tel succès auprès des français depuis 2017, ce sont surtout les acheteurs qui ont su tirer leur épingle du jeu et ont acquis une notoriété sans pareil. Pour la plupart inconnus avant la diffusion de l’émission distillée par France 2, ils sont devenus les stars de l’émission, notamment grâce à leur humour et leurs luttes parfois enflammées pour remporter une enchère. Pour certains, Julien Cohen, Pierre-Jean Chalençon, le fan de Napoléon, caroline Margeridon, Anne-Catherine Verwaerde, Alexandra Morel ou encore Stéphane Vanhandenhoven sont des étoiles montantes du petit écran.

La très récente absence de Julien Cohen est considérée par tous comme un des faits ayant marqué l’émission de brocante. Ce « pilier » de l’émission s’étant éclipsé, c’est Alexandra Morel, ex-figure de Storage Wars France sur 6Ter, qui sera chargé de le remplacer dans Affaire conclue.

Faustine Bollaert, le succès en début d’après-midi

Après un bref moment de basculement en rediffusion, Affaire conclue revient avec force et fait un retour en prime time sur France 2. Durant cette époque, l’écart avec ses concurrents directs TF1 et France 3, s’est vu réduire. En effet, Familles nombreuses et Slam y ont respectivement convaincu 1,2 million de Français pour des parts de marché de 13.7% auprès des quatre ans et plus.

A son retour, le magazine d’enchère de Sophie Davant a de nouveau conclu avec brio les après-midi de France 2. Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à vendre continue de séduire les téléspectateurs, et a réussi à propulser la deuxième chaîne en haut du podium. Depuis son lancement en 2017, l’émission enregistre un tel succès obligeant les deux principaux concurrents de la chaîne, TF1 et France 3, à se disputer la deuxième place des audiences. La chaîne a ainsi pu conquérir la meilleure position, un fait rarissime ces derniers temps.

D’abord, ils sont 1,18 millions de téléspectateurs à être mobilisés, ce qui correspond à une part de marché d’environ 15,6%. Puis, la chaîne a réussi à captiver 1,44 millions de collectionneurs, soit 17,6 %. Jusque-là, c’est le magazine Ça commence aujourd’hui qui a enregistré successivement 897 000 et 716 000 fans, soit des parts d’audience de 9.7 et 9.5%.