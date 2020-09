Affaire conclue se renouvelle à Rouen avec un nouveau concept ! Les fans adorent !

Sans le public, rien ne peut avoir lieu. En effet, le public fait partie des acteurs principaux qui veillent à la popularisation d’un programme. France 2 propose un nouveau programme qui sera diffusé dans la deuxième partie de la soirée ce 15 septembre. C’est avec un concept revisité de l’émission « Affaire conclue » que France 2 espère captiver l’attention des téléspectateurs.

Un nouveau concept, une nouvelle animatrice

A la base, cette émission de France 2 est présentée par Sophie Davant tous les jours de la semaine en milieu d’après-midi. Cette fois-ci, ce sera une Rouennaise, Delphine Fremaux-Lejeune un commissaire-priseur qui prendra en charge l’émission. C’est aussi la codirectrice de la maison de vente « Normandy Auction ». Le tournage de cette nouvelle idée qui va s’intituler « Affaire conclue : le duel des enchères » se fera ce lundi 31 août 2020 à la salle de vente de Delphine à Rouen. Il sera ouvert au public.

Pour ce tournage, en tout 300 lots seront exposés dans la maison de vente aux enchères, qui se déroulera de 10h à 12h. Les acheteurs de l’émission arriveront vers 11h pour parcourir la galerie à la recherche de quelques objets qu’ils pourront acquérir. Ils se placeront au milieu du public pour procéder à la vente aux enchères. La vente débutera à 14h. Quelques-uns de leurs achats seront restaurés puis revendus sur le plateau. Le port de masque sera toujours obligatoire pour pouvoir assister à cette vente.

Anciennes et nouvelle version de l’émission « Affaire conclue »

« Affaire conclue » est une émission française qui tire ses origines de l’émission « Bares für Rares » (de l’argent pour une pépite) qui a été créée par la télévision publique allemande ZDF. Affaire conclue est présentée par Sophie Davant depuis le 21 août 2017 et est diffusée sur France 2.

Depuis le 8 janvier 2018, l’émission remplace « Chéri, c’est moi le chef !». Deux numéros sont donc diffusés le lundi et le vendredi. A la base, c’était Stéphane Bern qui devait présenter cette émission. Mais il a refusé la proposition pour ne pas se retrouver dans une émission assez similaire à son programme « Secret d’histoire ».

Pour cette émission, Sophie Davant accueille deux visiteurs qui veulent estimer la valeur d’un de leurs objets personnels par un expert. Ensuite, l’un de ces objets est mis en vente par un des marchands de l’émission. Le principe est simple. Les vendeurs qui font expertiser leurs objets personnels doivent choisir d’aller ou non en salle de vente où il y a cinq acheteurs professionnels. Les acheteurs vont aussi choisir d’acheter ou non l’objet en question. Après la fin de l’enchère, le propriétaire choisira de retirer son bien ou de le remettre au plus offrant.

Pendant toute la durée de diffusion de cette émission, il y a eu beaucoup de déclinaisons. On a tout d’abord eu « Affaire conclue : la vie des objets». La rubrique met en avant la restauration des objets. On a aussi pu voir « Affaire conclue : la chasse aux objets ». Dans cette déclinaison, deux acheteurs se rendent chez deux vendeurs. Les deux vendeurs se rendent sur le plateau pour expertiser et vendre les objets. Celui qui l’emporte est celui qui aura la différence la plus importante entre l’estimation et la vente de l’objet. Cette rubrique est diffusée chaque dimanche. On a aussi eu « Affaire conclue : le duel des brocantes ». Deux équipes de deux acheteurs s’affrontent pour trouver dans deux brocantes différentes des objets avec la meilleure plus-value. La dernière déclinaison en date sera « Affaire conclue : le duel des enchères ».