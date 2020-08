Affaire Conclue : traité de « gay »par Pierre-Jean Chalençon, le nouvel acheteur François-Xavier Renou lui répond !

Pierre-Jean Chalençon regretterait-il d’avoir quitté France 2 ? L’ancien acheteur d’Affaire Conclue a balancé des tweets insultants à l’égard de François-Xavier Renou. Pierre-Jean Chalençon voulait rappeler à ses followers qu’il demeure irremplaçable. Il a balancé sur son profil Twitter que l’air gay et « la veste en python de style excentrique » de François-Xavier Renou ne suffisent pas du tout pour effacer ses empreintes dans Affaire Conclue.

Une affaire de succession compliquée

Un autre tweet dévoilait que Pierre-Jean Chalençon souhaitait vivement que le nouvel acheteur retourne en Asie. « Personne ne me remplace…et certainement pas cette personne ! Pathétique ! (…) Il devrait retourner en Asie« . Ce post affirmerait probablement que l’ancienne équipe de France 2 souhaite reprendre sa place.

France 2 présente l'expert qui remplace Pierre-Jean Chalençon dans "Affaires conclues" : François-Xavier Renou… Vidéo | Jean-Marc Morandini… personne ne me remplace …ce mr à tourné 1 journée .arrêtons de raconter des conneries …… https://t.co/13Y7ytRP47 — Pierre-jean Chalencon palais vivienne (@JeanChalencon) August 21, 2020

Au cours d’une interview accordée au magazine hebdomadaire Télé-Loisirs, François-Xavier Renou a remis la gifle à Pierre-Jean Chalençon. Il a remercié son ancien collègue de l’avoir bousculé avec quelques ironies : « C’est dommage d’avoir réagi aussi rapidement et de m’avoir giflé ainsi » et encore « Il ne m’a pas raté, mais je ne suis pas son remplaçant ! « .

Toutefois, il n’a pas pris les tweets offensants dans le cœur en estimant que Pierre-Jean Chalençon n’était seulement que dans un mauvais jour. Le spécialiste en customisation d’art a même proposé des phrases gentilles : « Je ne peux pas lui en vouloir (…) Pierre-Jean Chalençon sera toujours Pierre-Jean Chalençon et irremplaçable. »

François-Xavier Renou n’a pas manqué d’ajouté que sa « veste folle » est une création inédite de son épouse Caroline. Sa charmante femme lui a offert une nouvelle garde-robe complète depuis le début de sa participation à l’émission télévisée Affaire Conclue. L’artiste a voulu préciser au grand public qu’il n’était pas du tout « gay » malgré son style vestimentaire unique.

Un énième coup de gueule de ses collègues

Pierre-Jean Chalençon n’est pas le premier à avoir mis mal à l’aise François-XavierRenou dans l’équipe d’Affaire conclue. L’antiquaire Julien Cohen a déjà fait son numéro face au nouvel acheteur. Il y a à peine une semaine, Julien Cohen a dévoilé une partie de la vie secrète de François-Xavier Renou. Une vidéo d’un clip d’une chanson asiatique a révélé au public que le nouvel acheteur d’Affaire Conclue n’était pas seulement un marchand d’arts. : « Fransoa » est une star de la musique en Asie et en Indonésie.

Malgré ce bizutage, François-Xavier Renou a su tenir la tête haute. Mieux encore, il a réussi à séduire des milliers de nouveaux fans. Le nombre de vue de ses vidéos sur YouTube explose, et puis, ses followers sur Instagram ne cessent d’augmenter.

Affaire conclue : Julien Cohen taquine le nouvel acheteur François-Xavier Renou après son étonnant rituel (VIDEO) https://t.co/Nqsm3TVeRs pic.twitter.com/xLN8KywSAw — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) August 20, 2020

La « concurrence » reste encore bouillonnante pour François-Xavier Renou. Alors que l’artiste et spécialiste en arts s’attendait désormais à une ambiance fair-play, il devait encore faire face à un autre « sabotage ». Fort heureusement, les différends entre les deux professionnels en arts ne peuvent plus perdurer. Contrairement à François-Xavier Renou, Pierre-Jean Chalençon n’a plus son fauteuil sur le plateau d’Affaire Conlue. Reste à savoir si l’ancien acheteur essayera de regagner sa place pour prouver de nouveau sa valeur inestimable aux téléspectateurs de France 2.

Pierre-Jean Chalençon, l’acheteur emblématique d’Affaire Conclue, a quitté France 2 le mois de juin dernier. Il a fait ses valises des suites d’une polémique à son sujet. De plus, il n’a pas pu rattraper son dérapage sur les réseaux sociaux. Ce collectionneur continue ses expositions inédites dans son Palais Vivienne à Paris. A rappeler que Pierre-Jean Chalençon dispose une collection de plus de 2 000 objets ayant appartenu à l’empereur Napoléon Bonaparte.