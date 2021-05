Affaire des restaurants clandestins : Laurent Ruquier balance tout et défend à demi-mot Pierre-Jean Chalençon

Alors que l’affaire autour des restaurants clandestins semblait se calmer ces derniers jours, il se trouve que Laurent Ruquier a pu relancer l’affaire, mettant ainsi le collectionneur Pierre-Jean Chalençon au coeur de l’actualité une nouvelle fois. Pour rappel, ces dernières semaines, on a pu apprendre contre toute attente que des restaurants clandestins avaient été mis en place à Paris, mais également dans d’autres villes en France. Avec un reportage diffusé par M6 qui est complètement édifiant, les téléspectateurs et les internautes étaient complètement sous le choc en voyant les images incroyables.

Au coeur de ce scandale, on a pu retrouver par la suite Pierre-Jean Chalençon. Mais personne n’aurait pu imaginer que l’histoire allait pouvoir faire autant de bruit, c’est le moins que l’on puisse dire. Par ailleurs, il se trouve que Pierre-Jean Chalençon avait même pu prendre la parole lui-même pour faire une nouvelle déclaration assez choquantes dans les médias.

Il n’avait pas hésité une seule seconde à dire haut et fort que si le prince Philip était décédé avec quelques jours de décalage, cette affaire des restaurants clandestins en France n’aurait pas fait autant de bruit ! Un message qui n’a pas du tout été apprécié par les plus grands admirateurs de la famille royale qui sont encore en deuil actuellement, tout comme la reine Elizabeth II comme on a pu le voir récemment.

Pierre-Jean Chalençon : des soutiens très étonnants dont il parle dans les médias

Tout le monde se souvient encore de l’affaire des restaurants clandestins de ces dernières semaines, et notamment des différents soutiens supposés que Pierre-Jean Chalençon avait pu recevoir. En effet, bien que peu de personnalités aient pu prendre la parole pour soutenir très ouvertement l’ancien collectionneur que l’on pouvait voir très régulièrement dans l’émission Affaire Conclue, celui-ci ne s’est pas privé pour pouvoir prendre la parole à ce sujet dans les médias.

Ainsi, dans une interview récente, il n’avait pas hésité à dire qu’il avait pu recevoir des messages de soutiens de certains journalistes, en citant notamment Patrick Poivre d’Arvor, qui était alors à l’époque au coeur d’un très gros scandale. Malheureusement, l’histoire ne s’arrête pas là ! D’autres personnalités comme Philippe Etchebest ont aussi pu prendre la parole, et elles n’ont pas été tendres avec Pierre-Jean Chalençon qui a pu organiser certains de ces dîners vendus à prix d’or !

En effet, il n’a pas hésité une seconde à dire que des actions sérieuses devaient être prises, et que cela faisait beaucoup de tort à la profession. Heureusement, les restaurants devraient pouvoir ouvrir à nouveau en France si tout cela se passe bien comme prévu dans les prochaines semaines.

Laurent Ruquier : une phrase incroyable qu’il aurait dit concernant les restaurants clandestins…

Alors que l’affaire des dîners clandestins n’est pas encore complètement terminée, l’animateur mythique des Grosses Têtes n’a pas hésité à prendre la parole quand il était invité dans Les Grandes Gueules sur RMC.

Il a très clairement dit qu’il ne voyait pas le problème de ces restaurants clandestins, en disant que cela ne l’avait pas choqué, mais en disant également que s’il avait pu être invité dans un de ces dîners clandestins, il n’aurait clairement pas hésité à l’assumer et à le dire haut et fort.