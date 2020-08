Affaire Jeffrey Epstein : comment Ghislaine Maxwell a tenté de recruter Paris Hilton pour lui ?

Rencontrée lors d’une fête

Encore méconnue du grand public, Paris Hilton, âgée de 19 ans à l’époque, a déjà attiré l’attention de Ghislaine Maxwell, lors d’une fête au début des années 2000. C’est à cette occasion que la mondaine a tenté de recruter l’héritière dans le réseau ignoble de son petit ami Jeffrey Epstein, a déclaré un ancien ami.

Christopher Mason a fait cette déclaration dans un prochain documentaire, rapporte le Daily Mail, disant que Maxwell s’est exclamé «oh mon Dieu» lorsqu’elle a espionné Hilton lors de la fête. Maxwell a été stupéfaite par sa beauté, ce qui l’a incitée à dire à un ami que Hilton serait «parfait pour Jeffrey» avant de lui demander « Pouvez-vous nous présenter?, selon le Daily Mail. « Les rumeurs étaient que Ghislaine parcourait New York pour trouver des filles plus jeunes pour sortir avec Jeffrey« , a déclaré Mason. «À l’époque, cela semblait un peu méchant » rajoute-il.

On ne sait pas si Maxwell a réellement tenté de fixer un rendez-vous entre Hilton et le financier pédophile.

Le journaliste britannique, qui connaît Maxwell depuis les années 1980, n’a pas donné de date pour la rencontre. Mais cela semble avoir eu lieu vers l’an 2000, lorsque héritière a signé avec l’agence de mannequins de Donald Trump, T Management, selon toujours le Daily Mail.

Le couple Maxwell-Epstein, une histoire qui a fait couler beaucoup d’encre

Le cercle social très médiatisé d’Epstein n’a fait qu’amplifier l’attention sur cette affaire. En effet, le délinquant sexuel condamné qui avait auparavant purgé 13 mois dans une prison du comté de Palm Beach, comptait parmi ses amis l’ex-président Bill Clinton, Donald Trump, le Prince Andrew, fils de la reine Elisabeth II, George Cloney et bien d’autre. Le 24 juillet, Epstein aurait été retrouvé blessé dans sa cellule. Plusieurs semaines plus tard, le 10 août, il a été retrouvé mort par suicide apparent, selon le New York Times, et sa mort fait l’objet d’une enquête du FBI. Il s’est suicidé en prison, mais des questions sur sa vie et ses crimes demeurent.

L’ancien président Bill Clinton a publié une déclaration publique, reconnaissant qu’il était monté dans l’avion privé d’Epstein, mais qu’il n’était pas au courant des activités criminelles d’Epstein.

En ce qui concerne le Prince Andrew, l’étendue de leur relation n’est pas claire, mais les deux hommes ont été aperçus marchant ensemble à Central Park à la fin de 2010. À ce moment-là, Epstein était déjà un délinquant sexuel condamné.

Dans les mois qui ont suivi la mort d’Epstein, le prince Andrew s’est prononcé contre lui et ses crimes dans des déclarations depuis le palais de Buckingham. Arrêtée en juillet 2020, Maxwell attend son procès pour incitation à des mineurs, trafic sexuel d’enfants et parjure pour son implication présumée dans les crimes d’Epstein, mais nie les actes répréhensibles.

L’affaire contre Ghislaine Maxwell, a reçu plus d’attention la semaine dernière lorsqu’un juge américain a ordonné qu’une tranche de documents soit descellée. Les documents fournissent un nouvel aperçu des allégations de sexe entre mineurs et d’orgies « constantes » sur l’île privée de Jeffrey Epstein ainsi que d’une féroce bataille civile entre Maxwell et l’une des femmes qui ont accusé le couple d’abus sexuels. Les documents publiés provenaient d’un procès en diffamation désormais réglé par l’une des victimes présumées d’Epstein, Virginia Roberts Giuffre.

Giuffre a affirmé dans le procès et dans d’autres litiges que Maxwell l’avait recrutée en 2000 pour être une servante sexuelle d’Epstein. Elle a déclaré que le couple l’avait par la suite forcée à avoir des relations sexuelles avec de nombreux hommes riches ou notables, y compris le prince britannique Andrew, des politiciens américains, de riches entrepreneurs, un célèbre scientifique et créateur de mode.