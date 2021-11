Affaire Kheira Hamraoui, le détail des nombreuses blessures subies par la footballeuse !

Kheira Hamraoui est une célèbre et talentueuse footballeuse internationale française évoluant au poste de milieu de terrain au Paris Saint-Germain. Mais depuis deux semaines, elle vit un véritable cauchemar suite à une agression dont elle a été et dont les circonstances restent pour le moment floues. Néanmoins, on peut déjà se pencher sur lésions subies par la footballeuse.

Les blessures physiques

Le jeudi 4 novembre 2021, il sonnait environ 22 heures et 30 minutes quand s’est produite l’agression subie par Kheira qui lui vaut aujourd’hui un bon nombre de plaies et de fractures musculaires.

Selon le récit de la victime, son agresseur visait essentiellement ses jambes en la laissant donc avec plusieurs blessures et hématomes à ces parties du corps.

On note ainsi des séquelles physiques présentes d’une part au niveau du genou, de la cuisse et mollet du pied gauche et d’autre part au niveau du tibia du pied droit. Des hématomes sont également présents au niveau de sa main et de sa paume droite.

En effet, cette dernière en compagnie de sa coéquipière de club Aminata Diallo, revenait d’une soirée organisée par le PSG. La soirée s’est déroulée au Chalet des îles, au bois de Boulogne.

Sur le chemin du retour, se trouvait dans le véhicule d’après les informations recueillies Sakina Karchaoui, en plus d’Aminata et de Kheira. Quelques minutes après avoir déposé Sakina à son domicile à Chatou, les deux autres femmes se font arrêter par deux hommes au visage masqué.

C’est à ce moment que débute le drame. Les agresseurs sortent les deux femmes du véhicule avec violence et empressement puis l’un d’eux retient Aminata pendant que l’autre se charge de rouer de coups Kheira Hamraoui à l’aide d’une barre de fer.

Un impact psychologique assuré

Compte tenu de la violence des faits caractérisant l’agression dont a été victime Kheira Hamraoui, il est tout à fait évident que l’ancienne pensionnaire du FC Barcelone soit encore sous le choc de ses récents évènements douloureux.

Même si la scène horrible n’a duré que quelques minutes, Kheira Hamraoui a affirmé lors d’une déclaration : « … ça m’a paru long ». Un témoignage qui témoigne de l’ampleur de ses traumatismes sur le plan mental.

Un ensemble de soins à recevoir

Afin de permettre à Kheira Hamraoui de rapidement retrouver sa bonne santé et l’intégralité de ses facultés physiques et psychologiques, il lui a été accordé 06 jours d’Itt (Incapacité totale temporaire). Il s’ajoute à cela une durée d’arrêt de travail de trois semaines.

D’une part, ce temps lui permettra de subir les examens, analyses et traitements nécessaires pour soigner les zones où se situent ses lésions sur le corps.

D’autre part, cela lui permettra également de se reposer et de bénéficier d’un accompagnement mental assuré par le soutien de ses proches et un suivi psychologique avancé.

Quand pourra-t-on retrouver Kheira Hamraoui sur un terrain de football ?

Il est bien difficile de répondre à cette question pour le moment. Cela dépendra essentiellement du niveau de gravité de ses blessures et de sa capacité de récupération rapide.

Ce qui est certain, c’est qu’il ne sera plus possible de la voir porter à nouveau ses crampons en 2021.