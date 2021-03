Affaire liée à Richard Berry : Coline Berry s’exprime à nouveau concernant son père

Il y a quelques semaines, des accusations à l’encontre de Richard Berry ont été partagées. Selon une plainte déposée le 25 janvier dernier, l’acteur aurait eu un comportement déplacé alors que Coline Berry était enfant. Cette dernière l’accuse alors d’avoir abusé sexuellement d’elle à travers des jeux sexuels comme peut le relater le journal Voici. Bien sûr, l’enquête est en cours, il faut alors prendre toutes les informations avec des pincettes puisque l’acteur Richard Berry bénéficie du statut de présumé innocent à ce stade de l’investigation.

Coline Berry revient sur cette affaire lors de son passage à Europe 1

C’est donc un nouveau rebondissement qui se produit dans cette affaire puisque la fille de l’acteur était de passage sur les ondes d’Europe 1. Alors que l’affaire a pris une ampleur conséquente dans la presse française, le 3 mars dernier, Coline Berry a pris la parole. En effet, elle était aux côtés de son avocate et elle a précisé que c’était toujours son père et qu’elle l’aimait.

Elle révèle que ce « n’est pas parce qu’on fait des choses monstrueuses à un moment qu’on un monstre » .

. Selon Coline Berry, une main aurait été tendue une dizaine de fois et elle espère grâce à cette enquête « arriver à un moment donné à une paix ».

Elle précise alors lors de son passage dans cette radio qu’elle a toujours « dit [qu’elle] était prête à lui pardonner ».

Même si Coline Berry révèle qu’elle est en mesure de lui tendre la main, de lui pardonner, elle ne souhaite pas arrêter l’enquête au vu de ses propos. Apparemment, comme vous pouvez le découvrir dans les colonnes du magazine people, Richard Berry lui aurait demandé pardon, mais l’acteur qui a également pu s’exprimer sur ce sujet n’aurait jamais assumé sa responsabilité.

De son côté, le père de Coline Berry a partagé un long message qui avait été posté sur Instagram. Il précisait qu’il n’avait jamais eu de relations déplacées ou incestueuses avec sa fille. Il affirme que toutes les allégations sont fausses et Richard Berry précise que « même répétées cent fois, par voie de presse ou par tout autre moyen , elles ne sont rien d’autre qu’un mensonge ».

Coline Berry a reçu plusieurs soutiens

Depuis que cette affaire a fait son apparition dans la presse, certaines personnes ont pu accorder leur soutien à Coline Berry. Ce fut notamment le cas pour sa cousine à savoir Marilou Berry, qui est donc la fille de Josiane Balasko. De plus, sa mère, Catherine Hiegel a également eu l’occasion de lui apporter son soutien. Sur BFMTV, l’avocate de Coline Berry à savoir Karine Shebado aurait apporté de nombreux éléments aux côtés de sa cliente qui prouveraient alors les dires de sa cliente. Il ne faut pas prendre à la légère cette enquête et la justice semble se pencher sérieusement sur celle-ci. En effet, une audition a été réalisée le 11 février dernier et elle a pu être entendue pendant près de six heures par la Brigade de protection des mineurs.

Pour rappel, le père de Coline Berry n’était pas le seul à être visé puisque les jeux sexuels auraient également été faits en présence de Jeane Manson. Cette dernière était à l’époque l’épouse de Richard Berry. Certains internautes se demandent si, un jour, il sera possible de connaître la vérité puisque les deux parties partagent des propos différents. Coline Berry révèle que son père a abusé d’elle et Richard Berry réfute selon ses déclarations toutes les accusations. L’enquête devra alors faire la lumière sur cette histoire.