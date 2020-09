Affaire Moha La Squale : voici les témoignages glaçants qui ont accablé le rappeur !

Un agréable début qui s’était terminé en infâmes calvaires

Depuis la semaine dernière, le parquet de Paris s’était lancé dans une enquête à l’encontre de Moha La Squale. Faisant suite aux plaintes déposées par trois femmes, qui étaient victimes de violences, d’agression sexuelle et de séquestrations. À cette occasion, le samedi 12 septembre, « Le Monde » a fait une grande révélation. Il a publié les récits pétrifiants des trois plaignantes. Témoignant anonymement et répondant aux noms d’emprunt de Luna, Ana et Andrea. Celles-ci ont détaillé leur relation passée avec Mohamed Bellahmed, dit Moha La Squale. Depuis leur merveilleuse rencontre jusqu’aux tourments qu’elles ont dû vivre avec l’artiste.

En septembre 2016, Luna a fait la connaissance de Moha La Squale, qui n’était pas encore un rappeur reconnu. Vivant dans un même quartier, les deux voisins s’étaient très vite passés dans une relation amoureuse. « Au début, Moha La Squale était très gentil, très serviable. » Avait-elle raconté. La styliste a ensuite continué que le rappeur a changé de comportement vers la fin de l’année 2016, où ses crises de jalousie se sont multipliées, le poussant à insulter Luna.

Ce n’est pas tout, puisque la jeune femme de 23 ans a ensuite subi des violences physiques. « Il me tirait par les cheveux avec une force démesurée que la peau de mon crâne se décollait. J’ai eu des hématomes sur toute ma tête. » A-t-elle déclaré. Luna a également affirmé que son ex-copain l’a aussi étranglée avec un oreiller, et l’a violée. Toutefois, cette dernière n’a pas eu le courage de le quitter qu’après les aides de ses proches. En effet, Mohamed Bellahmed a exécré une pression sur elle. Une emprise pour la faire culpabiliser, et pour la dissuader de porter plainte.

Pour le cas d’Ana, une jeune actrice de 23 ans, elle a commencé sa relation avec Moha La Squale, l’été 2018. Les cauchemars de l’actrice ont débuté pendant leurs vacances en Espagne. « Il me répétait que j’étais un bras cassé. Il n’a pas cessé de me dire que j’étais nulle. Que j’étais son objet sexuel. » a confié Ana. Heureusement, cette dernière n’a pas subi de violences physiques. Toutefois, elle a déjà été victime de menaces de mort venant du chanteur. Lui entrainant des traumatismes, aboutissant à des crises de tétanie.

L’idylle de Moha La Squale et de la dernière plaignante est la plus récente. Andrea a fait sa rencontre, en fin août 2019. La jeune active, travaillant dans la communication, a avoué d’avoir été humiliée et violentée. Elle a également souhaité de quitter son ex-copain à plusieurs reprises, mais elle n’y parvenait pas. Moha La Squale a une stratégie bien rodée chaque fois qu’il va trop loin.

Cependant, le pire épisode a été celui du 9 juillet dernier. En voyant Andrea prendre ses distances, le chanteur de 25 ans l’a suppliée pour la revoir. Après une soirée restaurant, il l’a accompagnée chez elle. Arrivée dans l’appartement, il n’a pas voulu la quitter. Les entrainant à avoir une bruyante explication qui a interloqué les policiers. Ces derniers s’étaient donc présentés à la porte de la jeune fille. Après leur départ, Moha La Squale a totalement perdu le contrôle. « Il a mis un oreiller sur ma tête. Il appuyait très fort et je ne pouvais plus respirer. “Je vais te tuer avec un oreiller, ça ne fait pas de marques…” Tels ont été les dires du rappeur pendant l’action. Heureusement pour Andrea, Mohamed Bellahmed s’était finalement calmé. Jusqu’à présent, le rappeur ne s’est pas exprimé. L’affaire serait donc à suivre.