Affiche des meilleurs costumes d’Halloween portés par les stars !

C’est Halloween ! L’occasion parfaite pour les stars de se montrer dans leur meilleur déguisement. Cette fois, les célébrités hollywoodiennes ont véritablement mis le paquet. En optant pour des costumes soient ensanglantés ou même décalés, elles ont fait de cette soirée spéciale un moment de convivialité.

La famille Jonas et les Smith inspirant pour cette Halloween par leur costume

Pour ce samedi 30 octobre 2021, les stars hollywoodiennes n’ont pas fait les choses à moitié. Elles se sont toutes présentées dans de superbes costumes centrés sur diverses thématiques. Il faudrait reconnaître qu’Halloween a été mémorable. Un moment de pur plaisir que la majorité a décidé de partager entre amis, familles.

En effet, la famille Jonas ne s’est pas exclue de cette soirée unique et symbolique. Joe Jonas et sa chérie à défaut d’opter pour l’horreur, se sont cette fois, affichés avec des looks plutôt décalés. Les deux tourtereaux ont décidé d’honorer la série Lizzie Mcguire.

En réalité, le couple avait fait sensation en 2018, avec une tout autre tenue. Ils s’étaient tous les deux déguisés en Gomez et Morticia Addams. Ce sont des personnages du film La famille Addams. Le changement est bien remarquable. Tout compte fait, ils étaient rayonnants et toujours sensationnels. Pour ce soir d’Halloween, les deux amoureux étaient aux côtés de Kevin et Nick Jonas. Plein de jovialité, c’était un moment de folie en famille.

Les enfants de Will Smith quant à eux étaient aussi de la partie. C’est une occasion particulière que la famille Smith ne pouvait louper pour rien au monde. Ils ont été réellement aperçus dans les rues californiennes pour leur plus grand bonheur.

Jaden Smith s’était spécialement déguisé en un meurtrier. Il était vêtu d’une chemise ensanglantée, de quoi effrayer pas mal de monde. À l’opposé du jeune homme, sa sœur Willow semblait plus discrète. Elle n’a pas tenu à dévoiler son spécial look aux photographes présents.

D’autres célébrités avec des costumes de dingue pour Halloween

De nombreuses autres célébrités étaient également en lice pour cette soirée d’Halloween. Il y a en réalité Paris Hilton qui a décidé de se déguiser en princesse. La sublime femme était vêtue d’une magnifique robe bleue ainsi que d’une belle tiare pour enjoliver ses cheveux. Avec son look à la princesse Cendrillon, Paris Hilton a su attirer les regards sur elle. Elle s’est particulièrement rendue à une soirée privée et était en compagnie d’Ashley Benson, une amie de longue date.

Hormis elle, Paris Jackson a été également aperçu. La jolie fille de Michael Jackson a misé plutôt pour une belle tenue de sorcière très moderne à la fois. Elle semblait faussement négligée avec à l’appui, des dents de vampire en or. Il faudrait reconnaître qu’elle a su faire paraître une toute nouvelle version de l’image traditionnelle de la sorcière. C’était très bien choisi.

En ce qui concerne Justin Bieber, il arborait un grand costume d’ours en peluche. Il faut croire que l’artiste de 37 ans n’avait pas pour objectif d’effrayer quiconque cette fois. Contrairement à lui, son amoureuse était plus sexy que jamais avec son look bien soigné.