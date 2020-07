Afida Turner presque nue dans TPMP : violente réaction de Matthieu Delormeau !

Vêtue de sous-vêtements, la chanteuse avait alors énoncé plusieurs théories sur le coronavirus, qui selon elle aurait été créé par le gouvernement… Quelques jours après avoir fait part de ces convictions, elle s’en est violemment prise à Matthieu Delormeau.

Lundi 06 avril, après être apparue en sous-vêtements lors d’une première interview dans Ce soir chez Baba, au cours de laquelle la chanteuse avait assuré que le coronavirus était « louche », Afida Turner était de retour en duplex. Elle n’a alors pas hésité à s’en prendre à Matthieu Delormeau, qui lui a également répondu.

Pour rappel, jeudi 02 avril, la chanteuse affirmait à la télévision que le coronavirus était « un coup d’Etat, c’est gouverné ». Une affirmation faite alors qu’elle n’était vêtue que de sous-vêtements rouges dissimulant à peine sa forte poitrine. Afida Turner avait alors déclenché, avec ses affirmations fumeuses, des discussions houleuses sur les réseaux sociaux. Entre les internautes qui s’amusent du comportement de la starlette et ceux qui dénoncent ses propos controversés, le chroniqueur Matthieu Delormeau semble avoir fait son choix. Ce lundi 06 avril, lui et Afida Turner étaient invités à revenir sur cette séquence surréaliste et le moins que l’on puisse dire est que leur clash a été violent.

« Je suis là pour divertir les gens. (…) J’avais envie d’égayer ce peuple français qui est dans une situation très délicate », a tout d’abord affirmé a chanteuse qui vit à Miami, au sujet de sa tenue légère.

Ce à quoi Matthieu Delormeau a répondu, visiblement très énervé : « Pour moi, elle n’est pas venue pour nous divertir, mais pour donner un avis politique, qui à mon sens est dangereux. Tu ne viens pas soutenir une théorie du complot avec une coupe de champagne, un maillot de bain, et avec des idées qui sont sorties de ton décolleté et d’un maillot de bain qui te rentre dans la raie des fesses ».

« Un avis c’est comme un trou du cul, tout le monde en a un »

Loin de se laisser intimider par le chroniqueur de TPMP, Afida Turner lui a alors répondu : « Un avis c’est comme un trou du cul, tout le monde en a un. En revanche, ce soir, vous avez un énorme avis, un énorme trou du cul. Vous ne travaillez ni au Point, ni au CNRS, ni à l’Institut Pasteur de Lille (…) ce n’est pas parce qu’on est confinés, qu’on doit être con fini ! NEXT ». Une déclaration qui prouve que la chanteuse n’a visiblement pas perdu son franc parlé durant le confinement.



Cependant, Matthieu Delormeau semblait également bien décidé à se faire entendre de tous : « Afida, quand on a un avis extrêmement dangereux et qu’on retweete Jean-Marie Le Pen et des théories du complot… Ce n’est pas un avis qu’il faut avoir dans ces cas-là, mais des preuves, s’est-il emporté. Je pense que tu es venue avec ton maillot de bain, en sortant des théories aberrantes et complotistes pour uniquement pouvoir faire derrière ce que tu as fait : marquer sur Instagram ‘Afida fait le buzz’ Pour avoir de la visibilité, pour qu’on parle de toi, car tu ne vis que de ça : du buzz et de ton image. »

L’ancienne candidate du Loft Story s’est alors défendue en concluant : « Ma tenue est très bien. Elle était pour divertir et c’est une émission de divertissement. Les gens qui sont dans les hôpitaux, m’ont demandé d’apparaître dans une tenue un peu exotique ».

Si vous suivez Afida Turner sur les réseaux sociaux, vous savez que cette tenue est tout à fait normale puisqu’elle vit pratiquement en sous-vêtements et même totalement nue. Il faut savoir qu’une telle invitation est souvent le signe d’une hausse de l’audience, Cyril Hanouna s’est donc offert un petit plaisir grâce à cette apparition.