Agatha Christie : le roman « Dix petits nègres » change de nom. Voici les raisons du changement !

Désormais, ce sera plutôt « Ils étaient dix ». Une modification qui selon lui s’avère nécessaire, en fonction des nouvelles réalités et de l’évolution de la langue. Nous vous donnons tous les détails.

Agatha Christie est très connue dans la littérature pour ses nombreuses œuvres vendues à travers le monde. Que ce soit dans la littérature anglophone pou francophone, ses travaux ont une prépondérante. Il y a tout de même un de ses romans, qui a un titre qui ne fait pas l’unanimité.

Même si à l’époque de la première publication, cela ne dérangeait pratiquement personne, ce n’est plus vraiment le cas aujourd’hui.

Un changement qui s’impose

Si vous aviez déjà lu le roman de l’autrice Agatha Christie et que vous en êtes fan, vous avez surement pris l’habitude de le citer en utilisant le titre « Dix petit nègre ». Il faudra désormais que vous fassiez plutôt mention de « Ils étaient dix ».

Ainsi en a décidé James Prichard, l’arrière-petit-fils de la femme de lettres. Cette décision a été prise par ce dernier, dans le but que le titre du livre à succès, ne soit pas jugé comme étant raciste.

La connerie a encore frappé « Dix petits nègres » : le best-seller d'Agatha Christie débaptisé La réécriture du passé s’accélère George Orwell était prémonitoire dans 1984

https://t.co/Xs3DwaqUY8 — Laurent Alexandre (@dr_l_alexandre) August 26, 2020

Une connotation négative qui pourrait lui être attribuée, si l’on se réfère au terme “nègres”. Tout en ayant une signification qui tend à être raciste ou péjorative de nos jours, le terme n’avait pas le même sens dans le contexte de rédaction du roman. Un état de choses que James Prichard explique assez bien. Il affirme que : “Quand le livre a été écrit, le langage était différent et on utilisait des mots aujourd’hui oubliés”.

Selon ses explications, il ne s’agirait même pas d’un récit émanant directement de l’autrice Agatha Christie. Ce serait plutôt une histoire inspirée d’une comptine populaire. Le but de l’écrivaine serait donc uniquement d’égayer ses nombreux lecteurs à travers le monde. Il n’y aurait donc aucune raison de s’en prendre à elle. Ce serait plutôt logique de se référer également à l’époque.

Plusieurs modifications à ce jour

Bien que la décision de revoir le nom ait été prise en 2020, pour la version en français, il y a bien longtemps que le titre original en anglais n’est plus accepté. En effet, c’est sous l’appellation “Ten Little Niggers” que le roman était connu au départ. Un nom qui a été vite modifié en Grande-Bretagne dès 1980. Les Britanniques connaissent donc le roman sous une autre dénomination.

Il en est de même aux USA. En effet, les éditions publiées aux États-Unis ont utilisé dès le départ d’autres appellations. Il s’agit notamment de Ten Little Indians puis And Then There Were None. Des titres qui ne soulèvent donc pas les mêmes soupçons comme c’est le cas avec la version francophone. D’ailleurs avec le titre précédent, Amazon avait retiré le roman de la vente sur sa plateforme.

Le réécriture et la censure des œuvres du passé ont fait une nouvelle victime avec les Dix Petits Nègres d’Agatha Christie rebaptisé Ils étaient 10. Si George Orwell revenait parmi nous, il se retrouverait dans un monde familier, celui de ses livres. https://t.co/fF5ty0ItOm — Eric Naulleau (@EricNaulleau) August 26, 2020

Il faut noter tout de même que les modifications ne se limiteront pas au titre de l’œuvre. En réalité, le terme “nègre” revient à 74 reprises à travers les pages. La nouvelle édition se charge de changer tout cela afin de passer à des expressions plus acceptables. Béatrice Duval qui en la charge assure que le travail de modification prendre en compte toute la traduction qui date de 1940.

Bien que le titre du roman fasse objet de polémique depuis peu, il s’agit avant tout d’une œuvre très admirée. Il a d’ailleurs été adapté à maintes reprises dans des œuvres cinématographiques. On en compte une dizaine à ce jour.