Agathe Auproux dévoile son nouveau mec en photo dans le sud de la France !

Agathe Auproux est très active sur les réseaux sociaux et publie régulièrement des photos d’elle avec à ses côtés, un mystérieux jeune homme dont elle n’a pas encore révélé l’identité au public.

Agathe Auproux s’affiche avec un jeune homme ?

Toutefois, elle a partagé une vidéo où on l’aperçoit en bonne compagnie. C’est bien dans son compte Instagram que la jolie femme a publié une vidéo la montrant avec un jeune homme qui serait son compagnon.

Agathe Auproux, la jeune journaliste et chroniqueuse, a dévoilé l’homme pour qui son cœur bat. On se souvient encore il y a quelques mois, la jeune femme avait posté la photo d’un mystérieux garçon, ce qui avait amené ses followers à se poser beaucoup de questions. Hier, l’ex-chroniqueuse de l’émission de Cyril Hanouna s’est affichée avec un jeune homme dans le sud du pays où elle passe des moments agréables.

Certains internautes ont pu constater que la journaliste de 28 ans passait depuis quelques mois déjà, beaucoup de temps à Monaco. On peut mieux comprendre la raison à présent, car Agathe Auproux semble avoir trouvé un trésor dans cette ville. En effet, son amoureux habiterait à Monaco d’où son attachement au sud de l’Hexagone. Depuis tout ce temps, elle n’avait jamais présenté la personne au public. Grande a été la surprise des abonnés de son compte Instagram qui ont découvert mercredi 12 août, une vidéo que la jolie femme a partagée. On l’aperçoit avec un jeune homme à ses côtés avec qui elle se sent visiblement bien.

Qui est ce jeune homme qu’elle cache tant ?

Alors que la plupart de nos stars sont en vacances d’été, on assiste à des surprises incroyables. Agathe Auproux qui n’avait jamais dévoilé au grand jour son copain, en a profité ce mercredi pour faire plaisir à ses fans. Elle passe des vacances dans le sud de la France en bonne compagnie. Pendant qu’elle effectuait une balade en campagne, elle a pris la peine de partager quelques images de ces moments avec sa communauté. Elle a partagé les dieux magnifiques qu’elle aurait visités car elle se serait même rendue à Èze. L’ex-chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste a également publié plusieurs vidéos en Story sur son compte Instagram. Elle a posé en petite jupe de couleur noire avec de jolis baskets. L’image qui a le plus retenu l’attention de ses followers est bien celle qui montre les jambes d’un homme qui était avec elle. Il paraît que la jeune journaliste, comme la plupart d’autres stars, est aussi aller en vacances avec l’homme qu’elle aime. Même si l’identité de ce dernier reste encore inconnue, il n’en demeure pas moins que la jolie Agathe Auproux nage dans le bonheur en ce moment.

Les internautes sont impatients de découvrir celui qui se cache derrière ce mystérieux personnage. Elle avait posté une photo il y a quelques mois où elle s’affichait avec un jeune homme dont on apercevait le dos. Tout porte à croire que l’ancienne chroniqueuse préfère encore garder le visage de son compagnon secret. Malgré le désir de ses fans à en savoir un peu plus sur cette personne, Agathe quant à elle souhaite encore maintenir le suspens. Lors d’une session de questions-réponses avec ses fans sur Instagram au mois de juin, la belle brune Agathe avait révélé qu’elle était en couple mais on se demande pourquoi elle cache son amoureux.