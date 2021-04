Agathe Auproux : exclusif, sa photo scandaleuse pourrait être supprimée des réseaux sociaux !

Il ne se passe pas une seule semaine sans que le ne puisse voir de nouvelles photos complètement dingues de la part d’Agathe Auproux. Il faut bien avouer que la jeune femme a un physique vraiment ravageur : certains ne se lassent pas de la regarder et ses formes généreuses ne finissent jamais de faire parler d’elle, c’est le moins que l’on puisse dire. En revanche, ces derniers jours, il semblerait qu’Agathe Auproux ait décidé de passer une nouvelle étape avec des photos assez étonnantes…

Agathe Auproux publie une nouvelle photo intime sur les réseaux sociaux…

Alors que certaines chroniqueuses de Touche Pas à Mon Poste ont pu décider de prendre beaucoup de recul sur l’émission et notamment sur les différentes photos qu’elles peuvent publier sur les réseaux sociaux, on peut dire que ce n’est pas le cas pour Agathe Auproux qui n’en finit pas de mettre le feu aux réseaux sociaux avec des photos toujours complètement dingues.

En effet, on ne compte plus le nombre de fois où on a pu voir Agathe Auproux, qui a pu intervenir aux côtés de Cyril Hanouna dans de nombreuses émissions, se dévoiler petit à petit sur les réseaux sociaux. Ses plus grands fans ne se lassent pas de voir ses très belles formes et son visage d’ange, avec des lunettes que l’on connaît très bien et dont on ne se lasse pas.

En revanche, la dernière photo qu’elle a pu avoir l’occasion de diffuser sur les réseaux sociaux a de quoi faire parler d’elle pendant longtemps : avec les beaux jours qui sont en train d’arriver, on imagine qu’Agathe Auproux a pu profiter du beau temps comme c’est également le cas pour des millions de français.

Avec par ailleurs la crise sanitaire du coronavirus qui n’en finit pas de faire parler d’elle, pour des millions de français qui sont complètement désespérés, voir des photos d’Agathe Auproux peut parfois être un vrai rayon de soleil au quotidien.

Agathe Auproux fait un scandale avec sa dernière photo, les internautes n’apprécient pas du tout

C’est encore une fois sur son réseau social favori Instagram qu’Agathe Auproux a pu diffuser une photo vraiment très étonnante. En effet, à l’heure où certaines collègues de Touche Pas à Mon Poste comme Kelly Vedovelli ont pu prendre des décisions radicales quant au fait de ne pas diffuser d’images trop osées sur les réseaux sociaux, la situation semble complètement différente en ce qui concerne Agathe Auproux.

En effet, la jeune femme a pris une décision vraiment radicale et sa photo a fait débat sur Instagram. Bien que certains internautes apprécient de pouvoir contempler la jeune femme avec ce nouveau cliché, d’autres crient tout simplement au scandale et ne comprennent pas qu’elle puisse s’exposer de la sorte.

En attendant, bien que certains fans d’Agathe Auproux, la chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste, aient pu décider de ne plus suivre la jeune femme, d’autres se sont empressés quant à eux pour pouvoir la soutenir encore plus et montrer leur admiration pour la jeune femme qui n’a pas fini de se dévoiler…