Agathe Auproux : elle pose en mère Noël et fait grimper la température sur les réseaux, regardez la photo !

Alors qu’elle est très proche de sa communauté, la chroniqueuse de Cyril Hanouna Agathe Auproux que l’on peut encore régulièrement voir sur C8 a de nouveau fait parler d’elle avec une photo que ses fans ont été nombreux à apprécier !

Agathe Auproux est présente auprès de ses fans pour les soutenir pendant cette période difficile !

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Agathe Auproux n’a pas froid aux yeux et n’hésite pas encore une fois à faire plaisir à ses fans pour Noël. En effet, dans le contexte que nous vivons actuellement avec la crise sanitaire du coronavirus, de nombreux français se sont retrouvés seuls chez eux sans leur famille ou leurs amis, et ils ont parfois été contraints de passer le réveillon de Noël et du 31 décembre sans personne d’autre. Mais heureusement, c’était sans compter sur certaines stars de la télévision comme Agathe Auproux qui ont répondu à l’appel et partagé des clichés ainsi que des stories pour rester en contact avec leur communauté.

Si cela peut paraître anodin pour certains, dans d’autres cas la présence de chroniqueurs ou de stars de la télé-réalité peut constituer une présence qui est plutôt appréciable et qui permet en quelque sorte de pouvoir lutter contre la solitude que connaissent actuellement des millions de français pendant les fêtes. Alors que d’autres chroniqueurs de Touche Pas à Mon Poste ont décidé de supprimer complètement toutes leurs anciennes photos comme Kelly Vedovelli qui a pris tout le monde de cours ces derniers jours, Agathe Auproux s’est quant à elle démarqué avec une nouvelle photo qui restera dans les annales pendant très longtemps, on l’espère !

Agathe Auproux : découvrez son cliché pour Noël qui a affolé son compteur de likes !

Si Agathe Auproux a pu faire parler d’elle par le passé en diffusant des clichés osés, c’est cette fois-ci avec un cliché plutôt original que l’on a pu la découvrir sur Instagram. En effet, sa robe noire qu’elle a partagé le soir du réveillon de Noël n’a laissé personne indifférent sur la toile. Sur la photo, qui a d’ores et déjà réuni 60 000 likes en quelques jours seulement, on peut la voir avec un maquillage sublime et une petite robe noire qui lui va à ravir !

Mais c’est dans sa story que l’on a pu la découvrir dans un tout autre accoutrement que personne ne s’attendait à voir. En effet, il n’est ici nullement question de s’afficher dans une petite tenue de Noël avec des collants ou par exemple un grand décolleté, avec un regard langoureux pour faire pâlir d’envie ses plus grands fans. Etant pleine de dérision, la jeune femme a plutôt choisi d’arborer un filtre trouvé sur les réseaux sociaux, où on peut la voir déguisée avec le bonnet du père Noël, mais également la barbe blanche de ce dernier.

Nul ne sait si avec son filtre, Agathe Auproux a pu aider le vrai Père Noël qui a été chargé ce soir là d’amener les cadeaux pour tous les enfants sages du monde, mais on peut au moins dire que cette photo aura eu le mérite d’amuser ses fans qui ont été conquis par le cliché. Nous avons hâte de voir qu’Agathe Auproux nous réserve pour la rentrée avec Cyril Hanouna, car les dernières annonces faites par l’animateur devraient réserver de nombreuses surprises !