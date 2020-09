Agathe Auproux poste une photo d’elle en nuisette sur Instagram ! Les fans n’en peuvent plus ! (PHOTOS)

View this post on Instagram

*Partenariat non rémunéré avec ma maman* 😍 C’est elle qui a confectionné, armée de sa fidèle machine à coudre, ce délicieux petit blouson qui orne mes épaules. Forme bomber, mais bomber très court, qui s’associe parfaitement avec des jupes ou pantalons taille haute. Il a été immortalisé par @alixdebeer dans un cadre idéal grâce à @lakana_paris_cruise (n’hésitez pas à réserver une petite croisière avec eux pour dégoter vous aussi le meilleur arrière-plan à vos photos). Merci de féliciter ma maman pour son travail, ça lui fera plaisir (même si elle refuse de commercialiser ses créations mdr). Jlm 💫