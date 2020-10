Agathe Auproux : sa tenue léopard sur Instagram donne chaud aux internautes !

Après un été riche en souvenir, Agathe Auproux fait parler d’elle de nouveau grâce à ses tenues de l’automne. La blogueuse a posé en mini robe léopard avec des bottes de couleur noire. L’ancienne chroniqueuse de TPMP est bien connue pour ses magnifiques clichés qui font craquer ses fans.

Agathe Auproux dévoile ses tenues automnales

Elle publie régulièrement des photos d’elle sur Instagram et cette fois encore, elle a partagé une photo où on la voit dans une robe léopard très sexy. Il faut dire que les publications de la jeune femme de 28 ans ne passent pas inaperçues sur la toile. Elle a toujours marqué ses admirateurs à chacune de ses apparitions. Très active sur les réseaux sociaux, elle est suivie par plus de 840 000 personnes et serait l’une des célébrités françaises les plus appréciées du moment. Alors que nous sommes en pleine saison automnale, elle ne cesse de dévoiler ses tenues à chacune de ses apparitions à la télévision et sur Instagram.

Les internautes qui n’hésitent pas à la couvrir d’éloges et de compliments s’attendent toujours à voir une nouvelle photo de leur star chaque semaine. Elle a récemment partagé deux photos d’elle où on l’aperçoit dans l’une d’entre elles, en tenue léopard. La célèbre chroniqueuse fait alors monter la température sur Instagram. Elle se serait photographiée devant une glace. Dans sa publication, ses followers ont également eu droit à un petit message de sensibilisation comme d’habitude où elle parle de changement climatique dans un premier temps et ensuite de la sortie de ses tenues d’automne. Un look que les abonnés de sa page ont d’ailleurs validé à l’unanimité.

Sa cause pour l’écologie et le réchauffement climatique

Il faut dire que le message d’Agathe Auproux est loin d’être en anodin d’autant plus qu’elle a profité de son cliché pour sensibiliser ses fans sur le réchauffement climatique et par conséquent, l’écologie. La place de la jeune chroniqueuse dans l’émission de Cyril Hanouna faisait débat il y a quelque temps car on estimait que cette dernière devenait un peu agaçante auprès des téléspectateurs. Toutefois, la réalité serait toute autre depuis qu’elle a dévoilé son ambition pour la cause écologique. Elle publie régulièrement des messages visant à sensibiliser les internautes. Depuis lors, Agathe Auproux a reconquis les cœurs des fans de l’émission de C8 qui ne manquent pas de l’apprécier sur les réseaux sociaux.

La plupart apprécient la blogueuse de 28 ans pour ses prises de positions dans Balance Ton Post. De retour dans l’émission Balance Ton Post de Cyril Hanouna en début septembre, Agathe Auproux fait fondre ses fans avec ses looks originaux. Elle avait annoncé son retour sur le plateau de C8 sur les réseaux sociaux et les internautes étaient plutôt heureux de la retrouver sur le petit écran. Chez la jeune blogueuse, c’est le succès à coup sûr.

Agathe Auproux a beaucoup fait parler d’elle en fin d’année passée. Ayant rejoint l’équipe des chroniqueurs de Cyril Hanouna en 2017, la jeune femme avait annoncé son départ de TPMP le 4 décembre 2019 sur son compte Instagram. Elle avait publié une photo où elle portait une robe avec des motifs léopard. Cette dernière avait néanmoins essayé de donner les raisons de son départ de l’émission de Cyril Hanouna. En effet, la journaliste qui n’avait pas manqué de préciser qu’elle avait été trop malade au courant de l’année, révélait également avoir choisi de se tourner vers d’autres projets. Son départ qui avait suscité de vives réactions avait été mal accueilli par certains téléspectateurs qui l’appréciaient.