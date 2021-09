Agathe Auproux sort de la douche et se prend en photo, ses fans sont complètement sous le choc

Alors que la jeune femme, Agathe Auproux, que l’on a pu découvrir dans l’émission de Cyril Hanouna il y a quelques années, a pu avoir l’occasion de vivre une période très compliquée de sa vie récemment, on peut dire haut et fort qu’elle fait désormais partie des femmes qu’il va falloir suivre de très près cette année, c’est le moins que l’on puisse dire ! En effet, si on aurait très clairement pu être en mesure de penser qu’Agathe Auproux allait pouvoir s’arrêter là, elle a pu avoir l’occasion de prouver le contraire et ses fans sont encore là pour pouvoir la voir. Mais pour autant, il se trouve que la jeune femme a réussi pendant tout ce temps-là à bien maitriser les réseaux sociaux et son image, même si parfois cela peut l’amener à prendre de très grandes décisions assez importantes dans sa vie personnelle.

À l’heure où les réseaux sociaux comme Instagram sont par ailleurs de plus en plus regardants sur certains aspects des photos de stars françaises et internationales, on ne compte plus le nombre de fois où Agathe Auproux a pu mettre le feu aux réseaux sociaux avec des tenues toutes plus dingues les unes que les autres. Néanmoins, alors qu’elle s’apprête tout juste à revenir en force sur C8 avec son nouveau concept très novateur, personne n’aurait pu penser une seule seconde qu’elle allait diffuser des photos aussi dingues sur les réseaux sociaux. Pour pouvoir en avoir le cœur net, il vous suffit tout simplement de consulter son profil pour voir les derniers clichés d’Agathe Auproux, vous allez être très surpris !

Agathe Auproux de retour à la télévision, elle fait envie à ses fans

Alors que l’on a pu apprendre ces toutes dernières semaines qu’Agathe Auproux allait être de retour à la télévision dans une toute nouvelle émission qui va pouvoir aider la jeunesse, on peut dire qu’elle n’a jamais été aussi populaire qu’en ce moment. Pourtant, la jeune femme a pu connaitre des moments assez difficiles dans sa vie, comme on a notamment pu le voir il y a quelque temps avec notamment des moments douloureux avec la chroniqueuse Kelly Vedovelli.

Heureusement, les deux jeunes femmes semblent aller mieux aujourd’hui et on ne peut pas dire qu’il y ait véritablement un clash entre les deux jeunes femmes. Par ailleurs, on avait même pu voir sur Touche Pas à Mon Poste une scène complètement dingue entre les deux jeunes femmes, où après une danse assez torride, elles se lancent dans une séance de baisers assez langoureux et hallucinants. Mais cette fois-ci, c’est toute seule dans son bain qu’Agathe Auproux a pu prendre la pose, et on peut dire que les fans n’ont jamais été aussi bouillants que cela dans les commentaires sur le web…

Agathe Auproux prend son bain, « oups », elle ne s’attendait pas à cette réaction !

C’est donc dans son bain que l’on a pu voir Agathe Auproux sur les réseaux sociaux ces derniers jours, et il n’en a pas fallu plus aux fans pour pouvoir réagir assez massivement dans ses commentaires. Il faut bien avouer qu’avec des formes aussi généreuses et un visage qui peut rendre complètement fou les hommes et les femmes, Agathe Auproux a bien plus d’une corde à son arc !

Avec une nouvelle saison qui va pouvoir commencer sur les chapeaux de roues, il se trouve qu’Agathe Auproux fait preuve une nouvelle fois d’un certain sang froid : elle assume son corps à 100% et elle le montre avec ses belles longues jambes bronzées !