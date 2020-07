Agathe Auproux : week-end chaud au soleil, elle s’affiche avec une petite brassière ! Ses abonnés adorent !

View this post on Instagram

Photo 1 c’est moi contente, photo 2 c’est moi satisfaite mdr. Nous sommes le 24 juin 2020, et le 24 juin 2019 on m’annonçait la fin du cancer, en rémission complète, après 6 mois de chimio.⠀ Vous aussi soyez contents, satisfaits, et fiers de vous et de vos accomplissement, quels qu’ils soient. Prenez une minute pour vous remémorer le chemin parcouru, faites preuve de bienveillance et d’indulgence envers vous-mêmes. Force et courage dans vos luttes, et vos combats. Merci de m’accompagner ici tous les jours, ma reconnaissance est véritable, on est ensemble 🤍