Aïssa Maïga s’est mariée, la toile est émerveillée à la vue d’une rare photo du couple !

La belle Aïssa Maïga est en lice cette fois. Le lundi 8 novembre 2021, elle fait la présentation de son film baptisé Marcher sur l’eau en Avant-première. L’événement s’est déroulé au MK2 Odéon de Paris. Un moment symbolique que son chéri ne pouvait louper pour rien au monde. Il a marqué sa présence, pour soutenir son héroïne de femme. Les amoureux impressionnent la toile.

Aïssa Maïga et son amoureux s’affichent en public

Pour la présentation de son long-métrage intitulé Marcher sur l’eau, la sublime Aïssa Maïga a convié un nombre considérable de personnes. Il y avait plusieurs de ses proches, intime tout comme professionnel qui avaient fait montre de leur présence. Le plus surprenant, c’est qu’Aïssa Maïga était spécialement accompagné par son chéri Jérôme.

En effet, le couple ne s’affiche réellement que très peu. Leur cliché, pris à la cérémonie a attiré l’attention des internautes qui n’ont pas manqué de se manifester. Ils étaient tous émerveillés. Les deux tourtereaux paraissent très complices que jamais.

Hormis ça, Aïssa Maïga quant à elle, est déjà mère de deux magnifiques enfants qui font sa fierté au quotidien. Il s’agit principalement de Sonni qui a vu le jour en 1996. Parlant de son deuxième enfant Kwameh, ce dernier est né en 2002. Ce sont les fruits de son amour avec Stéphane Pocrain dont, elle s’est séparée il y a peu.

Tout compte fait, la charmante femme semble avoir maintenant trouvé chaussures à ses pieds. Son amour avec le beau Jérôme semble vouloir durer.

Les invités présents à l’avant-première de Aïssa Maïga

Une multitude de personnes s’était manifestée pour cette rencontre organisée par Aïssa Maïga. En dehors de son amoureux, il y a également Assa Traoré, Lucie Lucas, Youssoupha, Rossy de Palma qui étaient tous de la partie.

On peut fait mention aussi de Julie Judd, Awa Ly, Steve Achiepo, Flora Coquerel. Impossible de ne pas notifier également Guy Lagache, Marco prince, Raphaël Yem ainsi que Euzhan Palcy et Myriam Seurat. Il faudrait reconnaître que sans ces invités d’une certaine classe, la soirée n’aurait pas probablement été aussi belle. Ils ont juste apporté encore plus de peps.

En dehors de ceux qui ont été évoqués, il y avait aussi Sonia Rolland, Eva Husson, Jean-Pascal Zadi, Pierre Deladonchamps. Même la charmante Julie Bargeton, Meta Gabin, Gary Dourdan, France Zobda, Sophie Duez et Anaïs Parello étaient sur les lieux.

Un bonheur total pour Aïssa Maïga qui visiblement avait un grand nombre de ses connaissances avec elle. Quoi de plus reluisant pour un tel événement !

Aïssa Maïga, sa carrière

La jeune comédienne est née à Dakar plus précisément au Sénégal en 1975. Elle décroche en 1996, un rôle dans Saraka Bo, pour son plus grand bonheur. Aïssa Maïga était aux côtés de Richard Borhinher de même qu’Yvan Attal. Elle a également fait de nombreuses apparitions dans des séries policières.

En 2012, elle intègre le casting du film franco-sénégalais Aujourd’hui. Pour son rôle dans Mortel été, Aïssa Maïga reçoit spécialement le prix d’Interprétation féminine du Festival du film de télévision de Luchon.