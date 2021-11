Alain Bernard et Laure Manaudou, les révélations de ce couple discret !

Alain Bernard est un homme très discret sur sa vie privée. Il déballe généralement très peu d’information sur sa vie amoureuse. Cette fois, il a été interrogé par le Figaro. L’occasion idéale, pour l’ancien nageur qui se dévoile entièrement. Le jeune homme de 38 ans expose par la même occasion, son idylle avec Laure Manaudou.

Alain Bernard, son idylle avec l’une des plus grandes nageuses françaises

Alain Bernard est le premier champion Olympique français du 100 mètres nage libre. Par sa carrure gigantesque et ses performances exceptionnelles, il a su marquer sa trace. Le jeune homme a été interviewé par le Figaro. Un moment tombé à point nommé pour l’ancien nageur qui profite et se livre sur sa belle romance avec une grande célébrité de la natation. Il s’agit de Laure Manaudou. Ces deux champions ont flirté.

En effet, c’est dans son autobiographie que le jeune homme révèle cette liaison secrète qui étonne plus d’un. Il faudrait reconnaître qu’au bout de 15 années écoulées, on n’en avait jamais entendu parler. Même la presse n’en savait visiblement rien. À Figaro, il affirme « Elle n’est pas au courant de ce passage. C’était une amourette et il n’y a rien de dénigrant pour elle ». « J’ai tenté d’en parler avec des mots justes » explique-t-il. Jusqu’à présent, la jeune femme ne s’est pas encore prononcée sur le sujet.

Laure Manaudou, une femme comblée

La sublime Laure Manaudou a déjà outrepassé le titre de sportive. Elle est aujourd’hui une grande star reconnue. Prodige de la discipline, elle a été multi récompensée dans les grands championnats. Cette jeune femme qui séduit les foules par ses incroyables performances a de quoi pour plaire. Pas étonnant qu’Alain Bernard ait craqué sur elle.

En réalité, la jolie Laure a également eu une idylle avec un autre célèbre nageur. Il s’agit de Frédérik Bousquet. Les anciens amoureux ont eu une fille ensemble du nom de Manon. Suite à leur séparation, la sublime nageuse a retrouvé une fois de plus l’amour.

Cette fois, c’est dans les bras de Alain Bernard. Les deux tourtereaux ont accueilli un petit garçon le 18 juillet 2017. Il s’appelle Lou. Le plus reluisant, c’est bien que le couple ne s’en est pas arrêté là. Vers mi-janvier 2021, ils ont accueilli leur deuxième garçon.

Alain Bernard, sa vie privée

Alain Bernard est né à Aubagne spécialement en mai 1983. Il semble avoir un fou succès auprès des femmes. Irrésistible, l’ancien nageur a été en couple pendant une courte durée avec Coralie Balmy. C’est aussi une autre nageuse du territoire français.

Le jeune homme de 38 ans a officialisé sa belle histoire d’amour avec la sublime Faustine en juin 2017. C’était au cours d’une soirée caritative à Antibes. Sur son compte Instagram, il confie s’être marié à Faustine en août 2020, plus précisément à Antibes. Il faudrait notifier que les deux tourtereaux filent le grand amour aujourd’hui.