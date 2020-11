Alain-Fabien Delon : il poste un tendre message pour souhaiter un joyeux anniversaire à son père Alain Delon !

Toutefois, pour lui témoigner son amour, son fils Alain-Fabien Delon a tenu à partager un beau souvenir.

Alain Delon est un célèbre acteur qu’on ne présente plus en France et même sur la scène internationale. Même si aujourd’hui il n’est plus en mesure de retourner devant les caméras, il peut se vanter d’avoir rencontré de nombreux succès pendant sa carrière. Il est désormais âgé de 85 ans, et doit par conséquent subir le poids de l’âge. C’est l’une des raisons pour lesquelles sa famille n’a pas pu être à ses côtés pour son anniversaire le dimanche dernier. Heureusement, son fils Alain-Fabien Delon a trouvé le moyen de lui faire plaisir à travers un message des plus attendrissants.

Alain Delon fête ses 85 ans

Le 8 novembre, c’était l’anniversaire du célèbre acteur Alain Delon. C’était un jour très particulier pour lui, car il soufflait sa 85ème bougie. A cette occasion, il n’a pas eu la chance de se retrouver en famille pour fêter comme cela se doit, à cause des nouvelles mesures de reconfinement.

Toutefois, son fils Alain-Fabien Delon n’a pas manqué de lui démontrer son amour. Il a en effet posté sur son compte Instagram, un cliché assez particulier. On peut y voir Alain Delon dans sa jeunesse, qui souffle des bougies d’anniversaire. Pour la légende en bas de cette photo, on pouvait voir « Happy Birthday Pa ». C’est un beau souvenir qui a retenu l’attention de nombreux internautes. Ils ont témoigné leur soutien à la famille en envoyant eux aussi des messages pour souhaiter un joyeux anniversaire à l’acteur.

Il faut rappeler que l’année dernière, lors de ses 84 ans, Alain Delon n’avait pas eu la chance de profiter d’une belle fête d’anniversaire, à cause de son accident cardio vasculaire survenu au mois d’août 2019. Cette année, même si d’après son fils il va mieux, c’est le coronavirus qui vient tout gâcher. Quoi qu’il en soit ce n’est sans doute que partie remise.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alain-Fabien Delon (@alainfabiendelon) le 4 Sept. 2019 à 6 :23 PDT



En attendant l’homme se rétablit complètement, et semble être en parfaite santé pour une personne de son âge. Alain-Fabien Delon en a d’ailleurs discuté avec un journaliste. D’après leurs échanges, Alain Delon serait en très bonne santé. Il ne faut donc pas croire les rumeurs selon lesquelles l’acteur serait au plus mal.

Son fils rassure et confirme que son état s’améliore nettement, et qu’il peut même marcher à nouveau. Il faut noter que Alain Delon et son fils sont très proches l’un de l’autre et même s’ils n’ont pas pu se voir à l’occasion de son anniversaire dimanche dernier, il ne fait aucun doute qu’ils sont restés en contact.

Alain-Fabien Delon très heureux de rendre son père fier

Alain-Fabien Delon avoue lors d’un échange avec un journaliste de RTL qu’il est très proche de son père. Il déclare que ce dernier regardait toujours la série « Grand Hôtel » dans laquelle il avait un rôle assez important.

D’après lui, son père l’appelait toujours avant et après la diffusion de la série pour faire un débriefing. Alain-Fabien en est très heureux, car c’était la preuve que son père était fier de lui. Alors même s’ils n’ont pas pu se voir à cause du coronavirus, son père reste toujours présent dans son cœur et dans ses pensées et c’est normal qu’il le lui témoigne à travers sa publication touchante sur Instagram.