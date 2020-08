Alain Juppé : qui est Isabelle, la femme et confidente de l’homme politique ? Découvrez son grand rôle !

Actuellement devenu un éminent membre du Conseil Constitutionnel, Alain Juppé fête ses 75 ans. Un évènement qu’il passe bien sûr aux cotés de sa femme depuis presque trente ans : Isabelle Bodin.

Une femme qui est présente dans la vie d’Alain Juppé depuis 1993

Elle fait partie de la vie de cet ancien premier ministre depuis leur mariage en 1993. Leur histoire d’amour avait déjà cependant débuté quelques temps avant. Leur coup ce foudre date de 1988 pendant un meeting de Jacques Chirac à Mont-de-Marsan. Isabelle, qui était à l’époque journaliste, couvre l’événement.

Depuis, Alain Juppé est sous le charme. Dans les interviews, il ne cesse de complimenter celle qui est devenue sa compagne. Selon lui, il ne serait plus lui-même sans Isabelle et qu’elle lui est indispensable. La preuve, le 8 mai 1988 pendant que François Mitterand devenait président, Alain Juppé, lui, avait autre chose en tête. Il voulait faire découvrir à sa dulcinée les plages landaises. A l’époque, la future madame Juppé était encore mariée à l’avocat Philipe Legrand et était même enceinte de leur deuxième fils.

Finalement, c’est le cœur qui l’emporte sur la raison. Isabelle décide de quitter son mari et va se marier avec Alain Juppé. De cette union est née leur fille, Carla en 1995. Depuis ce temps, Isabelle est devenue un soutien indispensable à cet ancien maire emblématique de Bordeaux. Même dans les moments les plus difficiles de sa carrière politique, elle était toujours là. Le couple a par exemple surmonté la condamnation à l’inéligibilité d’Alain en 2004. Pendant une interview accordée au JDD, Alain Juppé confie que sa femme le couvait totalement, au point de surveiller l’heure à laquelle il allait se coucher.

Un petit résumé sur la vie d’Alain Juppé

Alain Marie Juppé est un haut fonctionnaire français. Il est né le 15 Août 1945 à Mont-de-Marsan. Il était premier ministre du 17 mai 1955 au 2 juin 1997. C’est le fils de Robert Juppé et de Marie Darroze. Sa mère qui est une catholique pratiquante lui donne une éducation religieuse. Il fait ses études secondaires au lycée Victor-Duruy. Il écrit des poèmes sous le pseudonyme Pierre Odalot et gagne des prix en Grec ancien et en latin au concours général des lycées. Il obtient son bac en 1962.

Après avoir accomplit son service militaire, il devient élève à L’Ecole Nationale d’Administration. Coté amour, Alain Juppé s’est déjà uni une première fois avec Christine Leblond en 1965, avec qui il a eu deux enfant : Laurent qui est producteur audio-visuel et Marion qui est médecin. Il divorce puis se remarie avec Isabelle Legrand-Bodin en 1993. Ils auront une fille ensemble.

Coté politique, Alani Juppé confie avoir déjà manifesté dans la rue de Paris une fois en mai 1968. Il s’intéresse aussi au mouvement marxiste populaire à cette époque. En 1978, il se présente aux élections législatives où il est battu par le député sortant : Roger Duroure. L’année suivante il est aussi battu par Philippe Labeyrie. Déçu par les échecs dans sa région natale, il se tourne vers la capitale. Il travaille avec Jacques Chirac à la mairie de Paris.

Il anime avec Michel Aurillac le club 89 qui est un laboratoire d’idée pour le parti chiraquien. Il devient conseillé de Paris puis député. De 86 à 88, il devient ministre délégué au budget auprès du ministre d’état et porte parole du gouvernement. La carrière de cet homme politique et haut fonctionnaire a connue bien des hauts et des bas.