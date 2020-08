Alanis Morissette : la célèbre chanteuse est de retour et elle fait des révélations sur ses problèmes de santé et sa thérapie !

Après près de huit années d’absence, il est impossible de ne pas évoquer d’abord son album très récemment sorti.

Un neuvième album très intime : il y est question de sa thérapie et de sa boulimie

En effet, le 31 juillet 2020, la chanteuse canadienne a sorti son neuvième album intitulé « Such Pretty Forks in the Road ». Son album fait référence entre autres à ce qu’elle a vécu dans sa carrière et ses années de thérapie. C’est donc un album très intime et très personnel. On y évoque les problèmes de dépendance et les thèmes de souffrance, de division, de confiance, de manque d’intégrité, de désillusion et de narcissisme.

.@Alanis has released her new album, ‘Such Pretty Forks in the Road.’ Stream:https://t.co/hjNRuuYxYE — Pop Crave (@PopCrave) July 31, 2020

Dans le single « Diagnosis », la chanteuse y évoque sa dépression post-partum et les problèmes de santé mentale en général. Elle y raconte combien il a été difficile pour elle de sortir de ses problèmes. Par ailleurs, dans le clip du single « Reasons I Drink », la chanteuse est présente dans une réunion d’alcooliques anonymes.

Dans ce cadre, Alanis Morissette confie avoir suivi une thérapie pendant des années dans un entretien exclusif au « Parisien ». Elle a ainsi souffert de boulimie à 15 ans, et ce depuis qu’elle a commencé à consulter un thérapeute. Par ailleurs, elle a avoué ne pas parler à ses parents de son rendez-vous avec le thérapeute à l’époque. Enfin, les séances de thérapie ont constitué pour elle une échappatoire. Celles-ci ont incontestablement bien aidé la chanteuse.

Alanis Morissette raconte ses années de thérapie : "J'ai commencé à l'âge de 15 ans parce que je souffrais de boulimie" https://t.co/SSKWE42m3U pic.twitter.com/ldFPmski1E — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) August 3, 2020

Alanis Morissette ou le partage du vécu à travers les albums et les interviews

Il est à remarquer que ce n’est pas la première fois qu’Alanis Morissette parle de ses problèmes de nourriture. Chaque chanteur ou artiste a sa façon de régler les problèmes liés à sa vie privée. Alanis Morissette, quant à elle, a choisi de toujours partager ses problèmes. Selon elle, ce partage l’a dans un certain sens aidé à se libérer.

À cet effet, elle partage ce qu’elle a vécu à travers ses albums et ses entretiens. Dans un entretien récent avec le journal « The Guardian », elle évoque ses principales addictions : le travail, l’amour et la nourriture. Il est à noter qu’en plus de la boulimie, elle a aussi souffert d’anorexie. Alanis Morissette a eu des problèmes d’anorexie au moment de commencer sa carrière dans l’industrie musicale. Elle a fait face à une énorme pression en tant que jeune femme devant le public. Elle a alors compensé sa déception, sa tristesse et sa douleur avec une détérioration de son alimentation.

Depuis, cette actuelle mère de trois enfants a réussi à surmonter ses difficultés alimentaires. Elle envoie de temps en temps des messages d’encouragement à ceux qui ont les mêmes problèmes qu’elle avait. Par ailleurs, elle est très reconnaissante envers les thérapeutes de l’avoir aidée. Elle confirme que leurs interventions ont changé sa vie. Grâce à la thérapie, elle a réussi à surmonter ses problèmes de boulimie. De plus, les pratiques du yoga et de la méditation ont également contribué à apporter un équilibre dans sa vie.

Enfin, il est à noter que pour ses 25 ans de carrière, la chanteuse canadienne va partir prochainement en tournée. Alanis Morissette a vendu jusqu’à maintenant plus de soixante millions de disques. Ses deux premiers albums sortis au Canada n’ont pas eu un très grand succès. Cependant, sa carrière a véritablement décollé avec son troisième album intitulé « Jagged Little Pill ». Ce dernier a d’ailleurs été vendu à près de 33 millions d’exemplaires. Par ailleurs, elle a été récompensée de 7 Grammy Awards, 16 disques de platine et d’un disque de diamant au cours de sa carrière.