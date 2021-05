Alerte sur le lait : selon certains spécialistes il pourrait donner beaucoup d’acné, découvrez les révélations fracassantes !

Depuis plusieurs mois maintenant, les produits laitiers sont en vogue et on le constate de jour en jour avec de succulents plats ! Il se trouve que certains plats régionaux comme la raclette ou encore la fondue font de plus en plus d’adeptes et les français adorent manger du bon fromage, bien que certains plats comme la fondue soient très difficiles à partager en dehors du cercle familial. Il va en effet falloir être très patient pour toutes celles et ceux qui ne peuvent plus se passer de bon fromage, mais pour d’autres cela va plutôt signer l’arrêt définitif pur et simple du fromage au moins pendant quelque temps !

En effet, les fromages étant des produits laitiers, on a pu entendre que le lait pouvait avoir des effets très néfastes pour la santé des français. Mais ce n’est pas tout, car généralement les bons plats à base de fromage sont souvent accompagnés de beaucoup de pain, de charcuterie et de bon vin rouge !

Pour les professionnels de santé, c’est une vraie catastrophe car il faut savoir composer avec toutes ces informations et les français sont d’autant plus très nombreux à avoir pris beaucoup de poids depuis le confinement notamment.

Mais quand on a en plus appris que le lait pouvait avoir des effets néfastes sur la peau et notamment donner de l’acné, c’est la douche froide et il va falloir prendre parfois des décisions assez radicales, c’est le moins que l’on puisse dire…

Le lait donnerait de l’acné selon certaines études : découvrez toutes les informations à prendre en compte

Selon certaines études publiées récemment, l’acné pourrait donc bien venir de certains aliments comme par exemple le lait, mais également les sucreries ou encore l’alcool. Si vous souhaitez éviter au maximum les effets liés à l’acné, alors voici quelques informations à bien prendre en compte. Nous vous recommandons de limiter les céréales (plus précisément les glucides hyper-glycémiques), mais également les graisses saturées ainsi que le lait de vache.

Il se trouve que ces aliments ont souvent un élément commun quand on s’y penche de plus près : ils ont un indice glycémique très fort par rapport à d’autres aliments comparables. Concrètement, cela a des effets directs sur la production de sébum, bien que celui-ci soit indispensable pour avoir une peau saine.

En effet, même si le sébum est bien vital, on sait désormais que si on en consomme beaucoup trop ou à l’inverse trop peu, cela peut malheureusement faire apparaître des problèmes de peau comme on a pu le voir avec certains français qui l’ont décrit sur les réseaux sociaux.

Dans quels cas peut-on être plus sensible à l’acné avec la consommation de lait ?

Les enfants étant de grands consommateurs de lait de vache notamment pour grandir, on peut alors être très inquiets pour eux, c’est le moins que l’on puisse dire. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, tout le monde n’est pas à égalité face à l’acné.

Il se trouve que cela peut s’aggraver dans les cas où cela s’accumule avec le stress, ou encore par exemple le tabac qui fait encore un ravage chez les adultes. On imagine donc que les plus jeunes sont moins touchés par ce fléau qui chaque année fait des ravages.