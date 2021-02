Alessandra Sublet a une chevelure rose, les fans sont choqués par cette transformation, découvrez les dernières photos

La célèbre journaliste de TF1 s’est offert une nouvelle coupe de cheveux très voyante. Un changement brusque qui a fait bouger toute la toile. Mais ce changement radical n’est pas sans motif. Alessandra Sublet a posé cet acte pour soutenir la campagne de prévention contre le cancer de sein. Une initiative appelée Octobre Rose qui est d’ailleurs appuyée par de nombreuses de célébrités.

Une Alessandra Sublet subliminale !

La lutte contre le cancer de sein est une actualité très suivie dans toute la France. 6 femmes françaises sur 10 sont susceptibles d’être atteintes par cette affection. Une statistique qui pousse de nombreuses personnes célèbres à se battre contre cette maladie. Parmi elles, on retrouve Alessandra Sublet, la célèbre animatrice de TF1. Elle a intégré le mouvement de l’octobre rose. Pour l’évènement, elle a changé sa coupe de cheveux et l’a teinte en deux couleurs différentes : Rose et Violet.

La photo postée par Alessandra Sublet la montre sous un nouveau jour. On peut constater un semblant d’adolescence chez la compagne de Jordan Deguen. Ce qui est plus flagrant sur la photo, ce sont les nouvelles couleurs des cheveux. Alessandra arbore les couleurs Rose et Violet sur son selfie. Les couleurs ont un effet Néon sur la vue. Ce serait un filtre d’Instagram d’après les rumeurs. Que cela soit vrai ou pas, le réalisme des reflets est quand même visible. Cette touche singulière apportée à sa coupe de cheveux est bien fondée même si elle donne l’impression d’une petite folie.

Alessandra Sublet sensibilise…

Si Alessandra Sublet a refait sa coupe de cheveux, c’est pour une raison valable. Le but de cette photo tape à l’œil est de sensibiliser toutes les femmes à se rendre dans les hôpitaux afin de se faire dépister. Pour cela, elle a écrit un message qui s’adresse à toutes les femmes françaises. « Je voulais profiter d’être sur le tournage de Star à nu pour appeler à vous faire dépister (…) » débuta la journaliste. Elle a continué en rappelant que la lutte contre le cancer débute par le dépistage. « Rappelez-vous qu’un cancer dépisté à temps, tôt, est un cancer que l’on guérit facilement » affirma la journaliste.

Pour finir son discours, elle encourage toutes les femmes à prendre soin d’elle-même. « Je vous embrasse bien fort » a-t-elle conclu. Alessandra Sublet a tenu à mentionner l’émission Stars à nu afin d’en faire la promotion. Elle a confessé que de nombreuses personnes se sont fait dépister pour les cancers du sein et de la prostate en suivant la dernière saison de l’émission. Pour cela, cette saison, Alessandra va rejeter les mêmes bases et faire de son mieux pour atteindre plus de monde.

Octobre Rose, une sensibilisation faite par plusieurs célébrités

Alessandra Sublet se servira donc de l’émission comme un point de sensibilisation. C’est également une manière pour elle de contribuer à la réalisation du mouvement Octobre Rose. Outre Alessandra, plusieurs autres célébrités contribuent à la sensibilisation sur le cancer de sein. On peut citer entre autres Lucie Lucas et Laeticia Hallyday. Le but de ce mouvement est de motiver les gens à sortir massivement pour se faire dépister comme on le disait plus haut. C’est également une période de mobilisation de ressources financières pour la recherche contre le cancer.

Le symbole du mouvement est un ruban de couleur rose. Ce mouvement d’Octobre Rose est une grande motivation pour la présentatrice Alessandra Sublet. Dans son souci de faire d’une pierre deux coups (sensibiliser les femmes et rassembler des fonds), l’animatrice fera de l’émission Star à nu, une émission incontournable sur la chaîne TF1… on a hâte !