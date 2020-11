Alessandra Sublet : Après une crise d’hystérie pour le moins violente, la jeune femme s’inquiète pour l’avenir de son couple… Jordan ne serait peut-être pas disposé à supporter ses excès indéfiniment !

Elle crie et chantonne sans se soucier de rien, simplement parce qu’elle entend à la radio une de ses chansons préférées.

Toutes les personnes qui connaissent la célèbre animatrice Alessandra Sublet savent qu’elle a un caractère plutôt explosif. Cela fait d’ailleurs partie des choses qu’on apprécie chez elle, car il est tout simplement impossible de s’ennuyer à ses côtés. Toutefois, il faut quand même avouer qu’elle pousse parfois le bouchon un peu loin, et elle en est elle-même consciente. Voilà pourquoi après son pétage de câble de ce 16 novembre, elle s’interroge sur la possibilité que son petit-ami Jordan finisse par la quitter.

Alessandra Sublet et son caractère impulsif

Alessandra Sublet a toujours eu un caractère haut en couleur que ses proches ont appris à accepter. Toutefois, il faut avouer que dernièrement, elle dépasse légèrement les bornes. C’est ce 16 novembre qu’elle publie plusieurs stories sur Instagram qui suscitent de nombreuses interrogations. On la voit sur des vidéos dans sa voiture, écoutant de la musique. Par la suite, elle explose littéralement de joie lorsqu’elle entend à la radio une chanson qu’elle aime.

Il s’agissait du morceau We’ll Get Through it all Together chanté par Steven Curtis Chapman. Il a été repris tout récemment par David Guetta et Sia. C’est donc cette chanson qui pousse la jeune femme à transformer sa voiture en piste de danse. Elle semblait même avoir oublié qu’elle conduisait, parce qu’elle n’a pas hésité à gesticuler dans tous les sens. Visiblement, cette chanson lui a fait un drôle d’effet.

L’animatrice augmente le volume de plus en plus, et chante elle-même très fort au point de crier. Dans les vidéos, elle s’adresse à ses fans en hurlant pratiquement. Elle avoue qu’elle adore cette chanson, et puisqu’elle est dans sa voiture, elle peut faire tout ce qu’elle veut. Elle fait ensuite un clin d’œil à David Guetta afin de le remercier pour ce remix. Même si elle chante faux, cela ne l’empêche pas de continuer pour montrer à ses fans qu’elle connaît toutes les paroles.

Apparemment, Alessandra était de très bonne humeur le jour où elle a posté ces vidéos. Se laissant emporter par ses émotions, elle a sans doute dit des choses qu’elle regrettera par la suite, mais le mal est déjà fait. C’est quand même dans la bonne humeur, et avec une note d’humour, qu’elle exprime sa crainte par rapport à la réaction de Jordan son petit-ami. D’après elle, il pourrait bien être effrayé au point de la quitter.

Jordan pourrait-il la quitter ?

Le petit-ami de l’animatrice n’a pas tardé à réagir à son post sur Instagram. Il lance un appel à l’aide, pour qu’on apprenne à sa petite-amie comment chanter juste. Visiblement, il a pris la chose à la rigolade comme elle, et ne semble même pas choqué par ces vidéos. Une chose est certaine, ils ont l’air très heureux ensemble, et il accepte complètement le grain de folie de sa dulcinée.

Alessandra quant à elle assume ses choix, et avoue que ça fait du bien de se lâcher par moment. Aujourd’hui âgée de 44 ans, elle a l’air de nager dans le bonheur. Elle le dit d’ailleurs : « je suis plus que jamais heureuse ». Elle a trouvé le secret pour ne pas se laisser affecter moralement par cette crise sanitaire qui touche le monde.