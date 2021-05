Alessandra Sublet au plus mal, elle se fait violemment attaquer par les internautes après sa déclaration

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on entende parler d’une nouvelle personnalité française ou internationale qui ne soit pas dans la tourmente, et parfois cela peut virer au cauchemar, c’est le moins que l’on puisse dire. Récemment, on se souvient notamment des déclarations assez choquantes et même incroyables de l’humoriste Jean-Marie Bigard qui ne cesse de faire parler de lui en des termes qui ne sont pas toujours élogieux.

Ce dernier n’a clairement pas hésité à prendre parti contre le Pass sanitaire demandé par le gouvernement d’Emmanuel Macron, et cela a pu lui causer des tours. En effet, on ne parle plus que de lui dans les médias actuellement, et il se trouve que cela pourrait être très difficile pour lui de remonter la pente comme il se doit. Malheureusement, on ne sait pas encore exactement à date comment va-t-il pouvoir s’y prendre pour pouvoir faire tout le nécessaire à ce sujet et se faire oublier.

Comme on a pu le voir sur les plateaux de télévision, ce dernier ne se prive plus pour dire haut et fort tout ce qu’il pense, même si cela peut amener parfois à des débats complètement dingues à la télévision française. Mais heureusement, ce n’est pas dans ce cadre précis qu’Alessandra Sublet s’est attirée les foudres des internautes. C’est en effet suite à une interview sur la radio Europe 1 que l’animatrice a décidé de se confier pour la toute première fois sur un sujet grave…

Alessandra Sublet fait une révélation sur ses débuts en tant que journaliste et balance tout

Personne aurait pu être en mesure d’imaginer qu’Alessandra Sublet allait pouvoir être le témoin d’une très grosse bourde quand elle était alors à l’antenne de la radio Europe 1. Par le passé, on se souvient déjà que l’animatrice avait pu demander des nouvelles de la mère du président de la république François Hollande, alors que cette dernière était malheureusement décédée.

Mais cette fois-ci, il se trouve que l’animatrice est allée encore beaucoup plus loin, et cela pourrait lui jouer des tours, comme on a pu le découvrir sur Europe 1 récemment dans une interview assez choquante. En effet, on savait que l’animatrice Alessandra Sublet n’avait clairement pas froid aux yeux, mais personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer qu’elle allait pouvoir faire une « bourde » aussi importante.

Elle a pu raconter en effet qu’à ses débuts, Alessandra Sublet a dû présenter un nouveau parfum avec seulement quelques mots à dire. Mais malheureusement, alors que la séquence était en plein tournage, cette dernière a tout simplement oublié le nom du parfum qu’elle devait citer ! Une bourde qui n’est clairement pas passée inaperçue…

Alessandra Sublet complètement paniquée, cet oubli aurait pu nuire à sa carrière

Dans sa longue interview, l’animatrice de TF1 Alessandra Sublet a pu faire comprendre qu’en oubliant cela, cela aurait pu nuire à sa carrière d’animatrice. Mais heureusement, cela n’a pas été le cas bien longtemps, car aujourd’hui on peut la voir faire un très gros carton sur TF1.

Alessandra Sublet a pu montrer qu’avec un peu de courage et beaucoup de travail, il est toujours possible de s’améliorer et même pour toutes celles et ceux qui ont des difficultés de mémoire, rien n’est impossible !