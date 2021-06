Alessandra Sublet balance tout, une carrière lancée sur un gros mensonge qu’elle révèle en exclusivité aujourd’hui

Alors que ces derniers jours, on a pu voir Alessandra Sublet faire des déclarations assez dingues en ce qui concerne ses débuts de carrière d’animatrice, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer qu’elle allait pouvoir tout déclarer en ce qui concerne ses débuts dans le monde de la télévision. En effet, cela aurait pu avoir de très grosses répercussions à l’époque si Alessandra Sublet avait dit la vérité. Mais malheureusement, il se trouve que l’on a pu découvrir contre toute attente que l’animatrice avait plus d’une corde à son arc !

Il y a déjà quelques mois, on a pu la voir sur les réseaux sociaux au top de sa forme : Alessandra Sublet avait fait une déclaration dans laquelle elle pouvait prendre la parole pour pouvoir en dire plus sur sa vie privée, et notamment avec son ancien compagnon. À l’époque, les déclarations de l’animatrice avaient été assez bouleversantes, car elle ne se confie que très peu sur sa vie privée habituellement. Ce n’est que récemment que l’on a pu apprendre contre toute attente une nouvelle assez incroyable sur ses débuts.

En effet, dans une récente autobiographie parue il y a quelques jours seulement, J’em***** Cendrillon, Alessandra Sublet balance tout et le moins que l’on puisse dire c’est que ses choix auront pu être très difficiles à assumer au début de sa carrière. Toutefois, dans une interview qu’elle a choisi d’accorder au magazine Paris Match, l’animatrice n’hésite pas à dire haut et fort qu’elle assume complètement de vouloir réussir dans sa vie professionnelle et personnelle.

Alessandra Sublet revient sur sa carrière incroyable, avec des rencontres très étonnantes

Dans ses dernières déclarations, personne n’aurait pu penser qu’Alessandra Sublet aurait pu faire des révélations aussi dingues concernant son passé. On a en effet pu apprendre qu’elle n’avait pas hésité à pouvoir mentir pour pouvoir booster sa carrière à ses débuts. Elle a ainsi pu se retrouver à ses débuts en stage dans la fameuse chaîne MTV dans la ville de New York, avant de se faire expulser directement des États-Unis. Une étape difficile à vivre pour elle, mais qui aura pu lui porter chance par la suite.

En effet, c’est plus tard qu’elle a pu faire un casting pour l’émission mythique Combien ça coûte. On a même pu retrouver ces images qui sont assez incroyables, car on peut voir dans ces dernières qu’elle débute, mais surtout qu’elle n’hésite pas à raconter une nouvelle fois un gros mensonge. En effet, elle avait à l’époque pu déclarer qu’elle avait eu l’occasion de travailler avec l’animateur radio Howard Stern. Très connu dans les médias, il se trouve que ce personnage est très réputé…

Alessandra Sublet lance un message d’espoir pour tous les jeunes

Si certains peuvent parfois avoir beaucoup de difficultés à mentir, on peut dire qu’Alessandra Sublet a pu montrer que cela peut parfois être assez utile, même si cela est déconseillé, bien évidemment. Néanmoins, elle assure que ce célèbre animateur radio n’a probablement jamais entendu parler d’elle, et cela pourrait donc ne pas lui poser de problème.

En attendant, l’animatrice fait un très gros carton et on peut clairement dire que sa carrière n’a jamais été aussi au top, avec notamment sa toute dernière émission !