Alessandra Sublet : confinée avec son ex-mari, qu’en pense le nouveau chéri de l’animatrice ?

Comment les anciens amants et leurs enfants ont-ils géré cette situation ?

Un confinement spécial pour Alessandra Sublet

« Ouïe Ouïe Ouïe » diront certains, « c’est chaud » diront d’autres ou encore « c’est l’occasion pour eux de se retrouver » penseront le reste mais en tout cas, celle qui a été dans cette situation, c’est Alessandra Sublet, l’ex-femme du producteur Clément Miserez, et qui présente l’émission C’est Canteloup.

Pour rappel, Alessandra Sublet et Clément Miserez ont été ensemble pendant sept longues années avant, finalement, de mettre fin à leur union en novembre 2018. Un divorce pas comme les autres puisque la séparation s’est faite en douceur et sans éclat de voix, les deux ayant décidé de maintenir une bonne relation, sans ambigüité, pour le bien-être de leurs enfants Charlie, 8 ans et Alphonse, qui aura bientôt six ans.

C’est comment d’être confiné sous le même toit que son ex ?

A bien des égards, ce type de confinement nous semblerait bien étrange. Mais pour les deux anciens amants, se confiner ensemble était une évidence. D’ailleurs, ils auraient pris cette décision en moins de cinq minutes. Alessandra Sublet en explique la raison à TéléStar, selon elle, c’est pour éviter que « les enfants fassent des allers-retours et cela nous protège aussi » mais aussi parce que son ex-mari et elle s’entendent bien.

Et c’est peu de le dire puisque déjà en mars, Clément Miserez avait ironisé la situation en postant une photo tirée d’une scène du film Shining, de Stanley Kubrick avec pour légende : « Quelques semaines d’isolement en famille. Que peut-il se passer de mal ? »

Mais une telle cohabitation est-elle réellement possible ? Selon Alessandra Sublet, « oui, c’est possible et, pour l’instant, il n’y a pas de blessés. »

Et vis-à-vis des enfants ?

A ce propos, Alessandra Sublet assure qu’ils comprennent la situation de papa et maman et que ce confinement spécial a même été un sujet de rigolades à table pour la petite famille. Comme le raconte Alessandra Sublet :

Mes enfants ont parfaitement intégré la situation. Pendant le confinement, ils passaient leur temps à se moquer de nous et nous lançaient : « Alors, ça vous fait quoi de vous retrouver à table avec nous, tous les jours ? » C’est dire.

Mais peut-être l’avantage de cette « limpidité », c’est que les enfants d’Alessandra Sublet et de Clément Miserez en rient. Elle relate d’ailleurs que :

Ma fille nous charrie même à table en nous demandant si on tient bon.

Et qu’en pense le nouveau chéri d’Alessandra Sublet ?

Depuis son divorce en 2018, l’animatrice a été peu bavarde concernant sa vie privée. Tout ce que l’on sait sur ce nouveau compagnon d’Alessandra Sublet, c’est qu’il s’appellerait « Jo » et, selon une confidence de l’humoriste Jarry durant un live sur Instagram, l’actuel chéri d’Alessandra Sublet serait plus jeune qu’elle.

Mais outre cette question d’âge, Alessandra assure que son chéri « connait la situation » et qu’ « il gère ». Elle ajoute que « dans des moments aussi graves, on relativise aisément ». Malgré tout, même si « Jo » est compréhensif et pas jaloux, Alessandra Sublet a avoué qu’une fois le confinement fini, elle n’avait qu’un seul désir : le rejoindre dans le Sud !