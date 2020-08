Alessandra Sublet : elle dévoile enfin qui est son chéri avec une photo ! Leur différence d’âge affole le web !

L’animatrice de 43 ans a publié une photo où elle a posé avec un jeune homme avec qui il y a une grande différence d’âge.

Alessandra Sublet affole la toile

Contrairement à ceux qui pensaient qu’Alessandra Sublet menait sa vie en solitaire, ils ont eu la réponse ce mardi 11 août. L’animatrice de radio-télé est en couple avec un charmant jeune homme avec qui elle s’affiche très complice. Cette femme de la quarantaine est bien celle qui animait la célèbre émission Action ou Vérité sur TF1 en 2016. Alors qu’on la croyait célibataire, elle fait parler d’elle en postant une photo qu’elle aurait prise avec son amoureux.

Les internautes ont été surpris de découvrir un cliché d’Alessandra Sublet sur son compte Instagram. Mardi passé, la jolie femme a présenté officiellement avec qui elle passe la majeure partie de son temps. Cette image est sans doute, une manière pour l’animatrice d’officialiser sa mise en couple avec le jeune homme. Ce cliché qui a fait le buzz, arrive quelques jours après qu’elle ait révélé des propos à la presse qui ont laissé croire à bon nombre qu’elle serait célibataire. Décidée à faire connaître l’homme de sa vie, elle n’a pas hésité à dévoiler son identité.

Une photo qui fait réagir les internautes

Les deux tourtereaux qui s’affichent avec des tenues légères, ont pris une pose où elle est à deux doigts de l’embrasser au niveau du cou. On aperçoit Alessandra en chemise ouverte et mini short tandis que son copain est muni d’une belle chemise et d’un maillot de bain présentant ainsi ses abdos face à la caméra. Cette photo est une officialisation de la relation amoureuse de la jolie femme avec son séduisant compagnon. Elle a accompagné cette photo d’un joli message en anglais « We Call It Love », (nous l’appelons l’amour). Elle aurait trouvé l’homme de sa vie avec qui elle se sent heureuse.

Pour ceux qui la suivent sur son compte Instagram, ils devraient se souvenir d’une photo qu’elle a publiée récemment où on apercevait le même jeune homme avec une coiffure indienne. Elle avait mis en légende la chanson de Billie Eilish « My Boy » ainsi que le nom de son compagnon, qui est Jordan Deguen. Quelques internautes se sont intéressés au dénommé Jordan Deguen et se sont rendu bien compte que ce dernier, âgée de 30 ans seulement, était président de la société Coriprod.

Une différence d’âge qui fait tant parler

La photo de l’animatrice suscite de vives réactions sur les réseaux sociaux. Ayant été relayée par plusieurs internautes, ces derniers n’ont pas hésité à commenter ce magnifique cliché d’Alessandra Sublet avec son amoureux. Bien que la majorité ait félicité la quarantenaire, d’autres ont plutôt souligné la grande différence d’âge entre les deux compagnons. Etant donné que l’animatrice radio-télé n’ait pas souvent l’habitude de répondre sur les réseaux sociaux, elle en a profité cette fois puisqu’elle est en vacances, d’apporter quelques réponses aux questions de certains internautes. Alors qu’un abonné de son compte Instagram aurait cru que Jordan était son fils, la femme de 43 ans a précisé que cette photo démontre que chacun est libre de vivre comme il le souhaite.

Alessandra Sublet serait très amoureuse de son nouveau compagnon. Pour ceux qui se posent des questions sur le début de cette relation, ils doivent savoir que l’histoire de Jordan Deguen et Alessandra Sublet ne date pas d’aujourd’hui. Ils avaient été aperçus le 25 mars 2019 au stade de France lors d’une rencontre entre la France et l’Islande, comptant pour les éliminatoires de l’euro 2020.