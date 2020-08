Alessandra Sublet : elle s’affiche sur la toile avec son chéri sur des photos de vacances !

Elle a retrouvé le nuage de l’amour avec son bel étalon Jordan Deguen. Tout le bonheur de la star peut être vu sur les photos qu’elle a elle-même posté.

La fin d’une odyssée amoureuse…

A 43 ans, Alessandra Sublet est une femme dont la vie amoureuse est en plein essor. Mère de deux enfants, elle a dû se séparer de leur père. En effet, Alessandra était mariée à Clément Miserez. Les parents d’Alphonse et Charlie se sont séparés après 7 ans de vie commune. Leur séparation a été une surprise pour le public car rien ne le présageait. Les deux ex partenaires n’ont rien laissé apparaître. La raison principale de la séparation était qu’ils n’étaient plus sur la même longueur d’onde. Notons quand même qu’ils ont pourtant gardé un rapport amical.

Le lien qui unit Alessandra à Clément n’est plus celui d’époux. Ils font même des voyages ensemble avec leurs enfants. Cette proximité n’a pas réussi à réveiller le coup de foudre qu’il y avait eu. Aujourd’hui c’est dans les bras d’un autre que la journaliste de TF1 trouve son bonheur. La mère de Charlie ne cache pas du tout cette nouvelle joie qu’elle éprouve. Les photos postées sur son compte Instagram en sont la preuve.

Alessandra heureuse sur des photos coquines !

Après sa rupture, l’animatrice s’est remise en selle. Près d’un an après son divorce, Alessandra Sublet retrouve l’amour. Elle tombera sous le charme de Jordan Deguen. L’élu du cœur d’Alessandra est un gérant de galerie d’art dans les Alpes-Maritimes. Jordan Deguen ferait partie du cercle d’ami de l’animatrice. C’est donc dans ses bras que Cupidon a redonné la joie au cœur à l’ex de Clément Miserez. Alessandra a déjà pour habitude d’aller le rejoindre pendant les vacances quand elle n’est pas à Saint-Barth avec Laeticia Hallyday.

Pour ces vacances, Alessandra et son chéri ont choisi une autre destination. C’est en Italie que le couple passe de délicieux moments. Ils se sont rendus dans la région Ligurie plus précisément à Rocchetta Nervina. Pour montrer à ses fans tout son bien-être, elle a partagé une dizaine de photos. Sur ces photos, on voit Alessandra dans les bras de Jordan toute joyeuse. Elle a précisé en légende l’activité du jour et c’était du canyoning. Les deux amoureux n’étaient pas seuls. On retrouve également l’humoriste Jarry, Guillaume Pley et Damien Henno. Il est évident que ce sont de belles vacances !

Il est plus jeune et elle l’assume !

Le bonheur que vit Alessandra Sublet n’est pas sans critique. En effet, son amoureux est plus jeune qu’elle. Jordan Deguen a 30 ans donc 13 ans de moins que l’animatrice. Cela n’a pas l’air de gêner le couple le moins du monde. Par ailleurs leur première apparition en public était lors d’un match de football en Mars 2019. A cette occasion, la mère d’Alphonse a posté une photo d’elle et Jordan. La légende qui accompagnait la photo était assez explicite. Notons que cette photo rendait officielle la nouvelle histoire d’Alessandra.

Friand des réseaux sociaux, Alessandra a donc pour habitude de partager de nombreuses photos. Dès l’entame de sa relation avec Jordan, elle a posté une photo très parlante sur Instagram. On pouvait y voir un cougar avec une légende relevant une pensée de Goerges Wolinski. Selon cette pensée, pour vivre sa vie à fond, il fallait éviter de se poser les vraies questions. Cette publication de 2019 était pour mettre fin aux rumeurs sur la relation d’Alessandra Sublet et Jordan Deguen.