Alessandra Sublet et Clément Miserez, un confinement pour un nouveau départ ?

Après un récent divorce, ils ont entrepris de vivre sous le même toit pour le bien-être de leurs deux enfants Charlie et Alphonse et pour garder leurs familles unies et soudées.

Un confinement pour le mieux

Obligé de rester confiné à cause de la situation actuelle, le couple a choisi de le faire ensemble avec leurs enfants. Loin de vouloir refaire partie de la vie de l’un et de l’autre, ce choix s’est imposé à eux comme le meilleur pour la protection de leur petite famille. Cette décision pourra leur permettre de :

tisser des liens plus forts avec leurs enfants ;

consolider leurs relations ;

prendre un nouveau départ dans leur couple.

Loin de l’ennui ressenti en ce temps de confinement, la petite famille a trouvé le meilleur moyen de faire passer le temps. Entre organisations des jeux, écoles à la maison, dîner en famille, tout semble aller pour le mieux.

Les internautes peuvent d’ailleurs retrouver sur les différentes pages Instagram du couple quelques vidéos où ils semblent tous les deux s’amuser de la situation. Mieux, les deux partenaires semblent se moquer du potentiel » danger » que peut apporter leur isolement à deux. Clément M. dira sur Instagram » Quelques semaines d’isolement avec la famille. Que peut-il se passer de mal ? » en faisant allusion à une scène tirée du film Shining de Stanley Kubrick où la jolie famille se dirige vers le palace où le personnage principal sombrera dans une sorte de folie meurtrière. Tout semble aller pour le mieux dans la vie de l’ancien couple.

Le début d’une nouvelle romance ?

Ces derniers événements représenteraient-ils le début d’une nouvelle romance pour le couple Alessandra-Clément ? C’est la question que se posent des milliers d’internautes. Les fans de la présentatrice espèrent un potentiel retour des couples, mais cela n’arrivera pas. Le 22 mars 2020, lors d’un live mené sur son compte Instagram, la jeune présentatrice a fait passer un message à ses fans. Elle a en effet assuré que son ex-clément et elle ne profiteraient pas du confinement pour se rapprocher l’un de l’autre et que ces mesures ne servaient qu’à garder leur petite famille en sécurité.

La jolie brune aurait d’ailleurs retrouvé l’amour dans les bras d’un autre homme qu’elle décrit de la manière suivante » J‘ai un chéri qui est très joueur, mais très très joueur et un peu plus jeune « . Elle raconte également une petite anecdote sur leur couple : » À l’aéroport, on allait en Turquie pour le travail, il a pris ma valise gentiment. D’ailleurs, je ne me suis même pas posé la question, je ne me suis pas dit : ‘ Tiens c’est bizarre, il veut bien prendre ma valise ! ‘ C’était une petite valise à roulettes, et en fait il est parti aux toilettes avec. Je n’ai pas fait gaffe, j’étais en train de bouquiner et il a mis dans la valise un toy énorme. Une espèce… je n’ai jamais vu une quéquette pareille, un monstre » a-t-elle déclaré en rigolant. Elle expliquera par la suite que cette petite blague lui aura valu quelques rires de la part des douaniers Turcs amusés par la situation.

Le couple semble avoir choisi de mettre leurs différends de côté afin de mener une vie familiale optimale pour le bien-être de leurs enfants Alphonse et Charles tout en continuant d’avoir une vie privée et sentimentale. Tout ce qu’on peut leur souhaiter c’est que cette bonne entente continuera et pourquoi pas, les revoir ensemble très prochainement.