Alessandra Sublet menottée : elle se fait expulser des États-Unis à cause d’une sombre histoire…

À l’heure où il se trouve qu’Alessandra Sublet est en train de vivre une carrière assez incroyable à la télévision, ce sont des déclarations assez choquantes et même très étonnantes que l’on a pu découvrir. Il se trouve en effet que l’animatrice mythique n’a pas hésité à dire haut et fort dans une récente interview qu’elle avait pu mentir par le passé pour pouvoir booster sa carrière. Bien que cela ne soit pas forcément la seule chose qui ait fait qu’elle ait réussi sa carrière aujourd’hui, on imagine que cela a pu la faire démarrer plus facilement.

En effet, on a découvert notamment ces derniers jours en exclusivité des images de son tout premier casting pour une émission présentée à l’époque par le journaliste et présentateur mythique de TF1, Jean-Pierre Pernaut. À l’époque, ce dernier était très populaire auprès des français, et on a donc pu le voir contre toute attente présenter l’émission mythique Combien ça coûte, qui à l’époque avait été produite par Christophe Dechavanne. À la recherche de chroniqueurs, on a donc pu découvrir à l’époque Alessandra Sublet dans cette émission mythique.

Alessandra Sublet balance tout sur son premier casting, un mensonge qui aurait pu coûter cher

C’est récemment dans les médias que l’animatrice de TF1 Alessandra Sublet a pu prendre la parole, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle n’a pas été très tendre. En effet, alors que la jeune femme à l’époque faisait un casting pour l’émission mythique Combien ça coute avec Jean-Pierre Pernaut, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer qu’Alessandra Sublet allait pouvoir mentir de la sorte.

Ayant fait un voyage aux États-Unis dans le cadre de ses études, la présentatrice qui est désormais mythique n’avait pas hésité à mentir lors de son casting. Elle avait donc pu dire haut et fort qu’elle avait fait un stage auprès d’un grand nom de la radio aux États-Unis. On ne sait pas exactement si cette déclaration a pu peser dans la balance, mais on imagine que cela a forcément pu avoir un très gros impact pour la suite de sa carrière, c’est le moins que l’on puisse dire.

Toutefois, il se trouve que c’est une toute autre nouvelle où rien ne s’est passé comme prévu avec Alessandra Sublet que l’on a pu découvrir ces dernières heures, comme en témoigne sa dernière entrevue avec le magazine Paris Match…

Alessandra Sublet virée des États-Unis, elle doit quitter New York plus tôt que prévu

C’est une histoire qui fait froid dans le dos, et on a pu le découvrir une nouvelle fois dans le magazine Paris Match avec une nouvelle interview exclusive et inédite de la part d’Alessandra Sublet. En effet, il n’est pas rare de voir parfois les étudiants vouloir faire des stages dans leurs études aux États-Unis : les opportunités sont vraiment nombreuses et sont idéales pour les étudiants.

Néanmoins, Alessandra Sublet a fait un gros coup de bluff, et elle en a profité pour faire croire qu’elle était inscrite à l’université de New York, ce qui était faux. Au bout de quelques mois, même si elle avait commencé à entamer les démarches, son astuce a été découverte et il se trouve qu’elle a tout simplement été virée de son stage !