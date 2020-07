Alessandra Sublet : son fils de 3 ans lui fait une demande surprenante à propos de Sophie Marceau !

Alessandra Sublet, présentatrice TV mais également mère de famille, a partagé avec ses abonnés une drôle de confidence au sujet de son fils âgé de 3 ans. L’animatrice, qui profite du confinement pour savourer de tendres instants en famille, se rend néanmoins compte qu’il n’est pas facile d’occuper ses enfants toute une journée durant, notamment lorsqu’ils sont jeunes. Il faut en effet en premier lieu leur faire suivre des cours, donnés par leurs enseignants eux aussi confinés. Et c’est loin d’être une mince affaire ! En effet, faire l’école à la maison se révèle difficile pour beaucoup de parents, qui se rendent de ce fait compte de la patience et de la persévérance dont doivent au quotidien faire preuve les professeurs.

Une fois l’école enfin finie, les parents n’ont pas pour autant terminé leur journée, puisqu’ils doivent -tout en jonglant avec le télétravail-, occuper le reste de la journée de leurs chères têtes blondes. Alors, comment distraire ses enfants, lesquels en temps normal se lassent déjà beaucoup trop vite de leurs activités préférées ? En effet, avec le confinement forcé, les plus jeunes débordent d’énergie et ne savent plus quoi faire pour occuper leurs journées, après les cours dispensés par leurs parents. Heureusement, les enfants d’Alessandra Sublet peuvent compter sur leur mère cinéphile ! La mère de famille, qui possède peut-être un compte sur la plateforme Netflix, comme beaucoup de Français, a donc décidé de coller sa tribu devant un bon film !

Le petit Alphonse tombe sous le charme de Sophie Marceau

La présentatrice TV, confinée avec son ex-mari Clément Miserez et leurs deux enfants, Charlie et Alphonse, âgés respectivement de sept et cinq ans, redouble d’imagination pour occuper ces derniers. Ainsi, après avoir eu la chance de profiter d’un bon bain moussant, les deux enfants de l’animatrice peuvent parfaire leur culture cinématographique, ce qui n’est pas pour déplaire au petit Alphonse ! Ce dernier est d’ailleurs littéralement tombé sous le charme d’une grande actrice française, comme le montre Alessandra Sublet dans sa story, partagée sur son compte Instagram ce mardi 31 mars.

« Après avoir regardé La Boom, Alphonse, mon fils de six ans me demande si Vic peut venir pour faire la nounou », s’amuse la présentatrice, avant d’interpeller la principale intéressée : « On fait comment Sophie Marceau ? »

Malheureusement, tout comme le reste des Français, la comédienne Sophie Marceau est confinée chez elle. Elle ne pourra donc pas venir jouer la nounou pour le petit Alphonse, qui semble tout à fait adorable. Reste à savoir si Sophie Marceau daignera répondre à la demande d’Alessandra Sublet sur Instagram, cette dernière étant particulièrement discrète sur les réseaux sociaux.

Pourtant, cette période de confinement est mise à profit par beaucoup de célébrités, qui en profitent toutes pour échanger avec leurs abonnés grâce à de nombreuses vidéos live, ce que fait d’ailleurs régulièrement Alessandra Sublet !

Biographie express d’Alessandra Sublet