Alex Goude : l’animateur est très complexé par son poids, il se confie !

Celui qui est à la tête de Lumni a décidé de s’exprimer sur sa vie privée lors d’un entretien avec Jordan de Luxe ce mardi 22 septembre. Dans le cadre de son émission L’instant de Luxe, le journaliste de Non Stop People s’est entretenu avec Alex Goude, qui s’est lâché en parler de ses problèmes de prise de poids.

Alex Goude se confie sur Non Stop People

Le père d’Elliot est bien connu pour sa passion et sa détermination lorsqu’il s’agit de son métier d’animateur, réalisateur, acteur et même humoriste. C’est bien sur M6 qu’il s’est révélé alors qu’il était président du jury dans l’émission de La France a un incroyable talent en 2010. Il y a quelque temps encore, il avait la responsabilité sur France 4 de présenter La maison Lumni jouant ainsi le rôle de directeur d’école. Cet animateur aux multiples talents n’est cependant pas satisfait de son corps, plus précisément de son poids dont il serait complexé.

L’ancien journaliste français s’est exprimé avec beaucoup d’émotion ce mardi où il était en face de Jordan de Luxe. Parlant de ses complexes, ce dernier n’a pas pu se retenir lorsqu’il fallait se confier sur son poids. Il n’a pas hésité à dire qu’il se trouvait « gros » et que cela représenterait un problème psychologique pour lui. Une prise de poids que l’ancien chroniqueur trouve étrange d’autant plus qu’il ne se sentait pas aussi « gros » pendant le confinement. Son désir est de retrouver son poids d’athlète lorsqu’il déclare « J’aimerais retrouver mon poids d’athlète sportif ! Donc là, il faut vraiment que je m’y mette… ».

L’animateur dévoile sa stratégie pour perdre du poids

Le metteur en scène qui a reconnu être complexé par son poids aurait également révélé sa méthode pour perdre quelques kilos. Il a opté pour des applications dédiées au sport qu’il aurait téléchargé dans son smartphone et qu’il essaye de suivre. De plus, l’ancien présentateur météo de 45 ans dévoile s’être acheté un vélo d’appartement. Très déterminé à retrouver le poids qu’il avait il y a quelques mois, il s’est promis de faire des efforts pour atteindre son objectif.

Alex Goude ne rate pas une occasion de faire parler de lui. Ayant passé la période de confinement en France alors que son ex-mari était en Californie aux États-Unis avec leur fils Elliot, l’animateur était heureux d’avoir retrouvé son fils en fin de mois de juillet. Ces moments de retrouvailles avaient d’ailleurs fait tant parler les internautes d’autant plus que l’ex-compagnon d’Alex Goude, Romain Taillandier était en compagnie de Junior Velazquez, son nouvel amoureux. L’atmosphère était plutôt détendue et conviviale si on s’en tient aux photos qui avaient été publiés sur Instagram.

Pour ceux qui ne le savent pas, les deux tourtereaux s’étaient dit « oui » devant Dieu et les hommes dans une chapelle aux États-Unis en 2013. Deux ans après, ils avaient adopté dans leur couple, Elliot. Après quelques tensions vécues au sein de leur relation, les deux amoureux avaient trouvé mieux de se séparer en 2018 alors que leur fils n’avait que 3 ans. Si Alex Goude est toujours à la recherche de son âme sœur, de son côté, Romain Taillandier est déjà passé à autre chose. Malgré leur séparation, les deux ex sont néanmoins restés en bon terme d’autant plus qu’ils ont un enfant à éduquer. C’est d’ailleurs ce que révélait le présentateur de Jouons à la maison en octobre 2019 lors d’une interview accordée au magazine Closer. Les deux parents d’Elliot auraient une garde partagée bien que l’un vive à Paris et l’autre à Las Vegas.